Papírové poukazy končí. Od ledna se zdravotnické pomůcky předepisují pouze elektronicky

Zavedení ePoukazu je součástí rozsáhlejší digitalizace českého zdravotnictví. Navazuje na systém eRecept, který lékaři i pacienti běžně používají. ePoukazy fungují prakticky stejně jako eRecepty – mají jedinečný identifikátor a jsou uložené v Centrálním úložišti elektronických poukazů.
Co je ePoukaz a jak funguje
ePoukaz je elektronický poukaz na zdravotnický prostředek, který lékař vystaví v digitální podobě. Každý ePoukaz má jedinečný identifikátor a je uložen v Centrálním úložišti elektronických poukazů. Pacient se k němu dostane podobným způsobem, na jaký je dnes zvyklý u eReceptu – prostřednictvím SMS, e-mailu, mobilní aplikace eRecept nebo formou vytištěné průvodky.
Pro vyzvednutí pomůcek je potřeba znát devítimístný identifikátor ePoukazu, případně předložit občanský průkaz.
Co se mění pro stomiky
Pro stomiky se samotný princip předepisování pomůcek nemění – stále je vystavuje ošetřující lékař (specializace: geriatr, chirurg, internista, onkolog, urolog a praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost) nadále platí stejné úhradové limity stomických pomůcek. Změna se týká výhradně formy poukazu. Stomické pomůcky lze nadále vyzvednout osobně ve výdejně zdravotnických potřeb nebo v lékárně, případně si je nechat doručit domů.
Elektronický systém může přinést větší komfort zejména pacientům, kteří potřebují pravidelné dodávky stomických sáčků, podložek a příslušenství. Odpadá nutnost hlídat papírové poukazy a snižuje se riziko jejich ztráty. Přehled o vystavených poukazech je možné mít na jednom místě.
Na co se připravit
Pacienti by se měli ujistit, že mají funkční způsob, jak ePoukaz přijímat – tedy mobilní telefon, e-mailovou adresu nebo přístup k aplikaci eRecept. Pro ty, kteří digitální technologie nevyužívají, zůstává možnost papírové průvodky s identifikátorem.
V případě nejasností je vhodné obrátit se na svého lékaře, stomickou sestru nebo výdejce zdravotnických pomůcek. Právě stomické sestry často pomáhají pacientům zorientovat se nejen v péči o stomii, ale i v praktických otázkách spojených s předepisováním a výdejem pomůcek.
Digitalizace jako další krok zdravotnictví
Zavedení ePoukazů je dalším krokem v digitalizaci českého zdravotnictví. Přináší větší přehlednost, méně administrativy a potenciálně i pohodlnější cestu k pomůckám. Pro řadu lidí půjde o drobnou změnu v praxi, která však může v dlouhodobém horizontu znamenat jednodušší a bezpečnější systém distribuce zdravotnických pomůcek.