Proč je ozonový generátor prospěšný pro vaše zdraví?

Základní informace o ozonu

Než si vysvětlíme, co vlastně ozonový generátor dělá a k čemu je dobrý, začněme tím, že si povíme něco málo o ozonu. Ze samotného názvu ozonizéru, jak se mu někdy říká, je patrné, že ke své funkci využívá ozon. Ale jak a proč? Pokud si ještě vzpomínáte na svá školní léta, možná si vybavíte, že ozon se značí O3. Co to znamená? Jelikož O je označení kyslíku, logicky lze vyvodit, že ozon se skládá ze tří atomů kyslíku. Stabilní kyslík, který se nachází ve vzduchu se skládá pouze ze dvou molekul kyslíku, a proto se značí 02. Stejně jako kyslík, i ozon se řadí mezi plyny.

Kde se můžete setkat s ozonem

Ozon má své uplatnění v celé řadě odvětví. V medicíně se využívá ke sterilizaci nástrojů, v papírenství se uplatňuje při bělení celulózy a nesmíme zapomenout ani na ozonovou vrstvu, jež se přirozeně nachází ve stratosféře a pomáhá zachycovat ultrafialové záření ze slunce. Věděli jste o tom, že ozon se také někdy využívá k dezinfekci vody místo chloru? Majitelé bazénů si mohou pořídit takzvaný ozonátor vody a radovat se z čisté vody bez patogenů a bakterií. Ozon je vhodný i pro jedince s citlivou pokožkou a nezpůsobuje žádné vyrážky, ani jiné kožní potíže.

Ozonový generátor a odvětví, kde se dá uplatnit

Protože ozon má silné dezinfekční účinky a ničí viry i bakterie, vznikly ozonové generátory, jenž lze uplatnit v:

ordinacích lékařů,

čekárnách,

kancelářských a průmyslových prostorech,

profesionálních kuchyních,

restauracích,

autech,

ubytovacích zařízeních,

domácnostech.

Jejich funkcí je vyčistit vzduch, zničit zápach a usmrtit veškeré viry a bakterie.

Princip fungování ozonového generátoru

Na jakém principu ozonizér vlastně funguje? Jak již víte, ozon se skládá ze tří atomů kyslíku. Právě ten třetí atom je vysoce reaktivní a dobře na sebe váže jiné molekuly – konkrétně tedy pachy, bakterie či viry. Jakmile tedy tyto molekuly přijdou do kontaktu s ozonem, jsou zcela zničeny. Ve chvíli, kdy je pročištěna celá místnost, ozon se opět promění v kyslík. Ke vzniku ozonu v přístroji přispívá kovová mřížka a vysoké napětí.

Kdy a proč si ozonový generátor pořídit do domácnosti

Ohromné popularity se ozonové generátory dočkaly zejména v době pandemie covidu-19. Od té doby se staly nedílnými součástmi také celé řady domácností. Pokud vám záleží na čistotě ovzduší ve vaší domácnosti, investice do ozonového generátoru se vám rozhodně vyplatí. Snadno a rychle se zbavíte virů i bakterií, ale také plísní a vlhkosti. Čistý vzduch je pro zdraví člověka nezbytné, nepodceňujte ho.

Ozonový generátor zajišťuje maximální čistotu vzduchu i vody

Ozonový generátor vám poskytne čistý a hygienicky nezávadný vzduch. Máte-li na zahradě bazén a trpíte zvýšenou citlivostí na chlor nebo jen nemáte rádi onen zápach, jenž je pro chlor typický, můžete k dezinfekci vody využít ozonizátor vody. Voda v bazénu bude kvalitní, bez nečistot, pachů, patogenů i bakterií.

Ozonizér napojený na pračku? Jemné a poddajné prádlo bez zápachu a zbytků pracího prostředku

Dokonce můžete ozonový generátor napojit také k přívodu vody do pračky a radovat se z dokonale čistého prádla, a to bez jakýchkoliv zápachů. Napojení ozonizéru na přívod vody do pračky je vítaný v domácnostech s alergiky.

Zcela se tak vyhnete podráždění pokožky od oblečení, protože ozon se postará o dokonalé odstranění zbytků prášku a textil bude na dotek jemnější, příjemnější a poddanější. Právě díky tomu se často využívá také v prádelnách. Zachování barvy textilu je jen dalším příjemným bonusem. Dobrou zprávou, jež hraje ve prospěch ozonového generátoru, je také to, že odpadní voda z pračky po pročištění je mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Ozonový generátor je praktickým společníkem do domácností, které touží po kvalitním a maximálně čistém vzduchu. Využít se dají nejenom k čištění místností, ale můžete je napojit také na vodu v bazénu. Vy si tak užijete koupání v čisté vodě, která není cítit chlorem a je vhodná i pro citlivé jedince. Další možností je napojení ozonizéru na přívod vody do pračky. Prádlo je po vyprání jemnější, bez nechtěných zbytků pracího prášku, je poddajné a nevyšisované.