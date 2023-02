Průvodce zdravým a kvalitním dětským spánkem

Studie prokázaly, že děti, které dostatečně a kvalitně spí, mají celkově lepší fyzické a duševní zdraví a lépe se učí. Nedostatek spánku u dětí může naopak vést ke zdravotním komplikacím. Jak správně zvolená matrace přispívá k lepšímu spánku a na jaké další věci se zaměřit, aby se vaše dítě vyspalo co nejlépe?

Správný výběr dětské postele je klíčový

Stejně jako u dospělých, tak i u dětí je jedním ze zásadních faktorů, které ovlivňují kvalitu spánku, správný výběr matrace. Tělo se vyvíjí a roste až do dospělosti a vliv na správný vývoj může mít dle lékařů i matrace. Ta by měla celému tělu a zejména páteři poskytovat vhodnou oporu. Pokud je páteř při spánku dlouhodobě v nesprávné poloze, může se špatně vyvíjet.

Fyzioterapeut René Kacián upozorňuje i na to, že špatná matrace dítěti nezajistí anatomickou polohu páteře při spánku, a tím zabraňuje uvolnění a kvalitnímu odpočinku. Výsledkem jsou často i poruchy pozornosti.

Jak vybrat dětskou matraci?

Odborníci se shodují na tom, že v případě dětské matrace neexistuje univerzální řešení, které by vyhovovalo všem. Při výběru matrace do dětské postýlky je totiž třeba zohlednit věk dítěte, preferovanou polohu při spánku nebo třeba alergie.

Matrace pro děti by ovšem měla vždy vytvářet zdravé prostředí pro spánek. Měla by tedy zajistit ergonomický komfort ležení, být bezpečná a měla by mít schopnost zachovat hygienu lůžka. Vybírat byste měli i s ohledem na tvrdost matrace, její tloušťku, materiál, prodyšnost a teplotní regulaci.

Matraci vybírejte s ohledem na věk dítěte. Autor: Unsplash.com

Vhodné materiály dětských matrací

Při výběru dětské matrace narazíte na celou řadu materiálů, ne všechny jsou však pro děti vhodné. Mezi materiály, jež podporují zdravý vývoj dětského těla a páteře, patří studená neboli HR pěna, jejíž výhodou je i dlouhá životnost a prodyšnost. Oblibě se těší i pevná a zároveň lehká PUR pěna, dostatečně tuhé a prodyšné kokosové vlákno nebo přírodní pěna Biogreen, jež je spojená s vysokou elasticitou a tvarovou stálostí. Zcela nevhodné jsou naopak dětské matrace z líné pěny nebo matrace s anatomickými zónami.

Výběr velikosti matrace pro děti

V případě matrace pro nejmenší děti by měla matrace vždy vyplňovat celou plochu postýlky kvůli bezpečnosti. Děti ve věku okolo 3 až 4 let už mohou mít velkou postel s klasickou velikostí matrace, která je standardně 90 × 200 cm. Tuto velikost můžete zvolit i pro teenagery a studenty.

Výběr matrace podle věku dítěte

Při výběru dětské matrace je třeba si uvědomit, že jiné nároky na matraci mají miminka, větší děti a dospívající. U dětských matrací ale obecně platí, že jsou vždy vhodnější tvrdší matrace s jednou tvrdostí, které podporují správný vývoj dětské páteře.

Matrace pro miminka

Při výběru matrace pro nejmenší děti myslete na to, že matrace musí být dostatečně vysoká (alespoň 7 až 10 cm) a nesmí se prohýbat. Pro novorozence je nejvhodnější tvrdá matrace, jež snižuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojence. Ideální je, aby byla matrace opatřena chráničem s nepropustnou vrstvou, který zabrání vsáknutí tekutin do matrace.

Matrace pro děti od 3 let

V případě volby matrací pro děti od 3 let neuděláte chybu, pokud zvolíte matrace z latexu, kokosových vláken nebo dalších přírodních materiálů. Vhodné naopak nejsou matrace z paměťové neboli líné pěny, které neposkytují dětské páteři dostatečnou oporu.

Matrace pro teenagery a studenty

Prodyšnost a elastičnost, to jsou nejdůležitější faktory při výběru matrace pro teenagery. Krok vedle proto neuděláte s pěnovými matracemi, které jsou vzdušné, pružné a odolné. Při výběru matrace pro dospívající děti postupujte obdobně jako při výběru matrace pro dospělé. Matrace pro studenty od 18 let už může mít zónování.

Co dalšího ovlivňuje kvalitu spánku miminek a dětí?

Kvalitu spánku kromě matrace samozřejmě ovlivňují i jiné faktory, ke kterým patří například správná volba roštu, vhodný výběr ložního prádla nebo volba barev do dětského pokoje.

Zaměřte se na volbu kvalitního roštu

Obzvláště u dětí je důležité, aby byla matrace hygienicky čistá. Odvětrávání matrace zajistí kvalitní rošt, díky kterému se v matraci nebudou tvořit plísně a množit roztoči.

Nepodceňte ani výběr ložních doplňků

Pozornost si zaslouží i výběr polštáře, přikrývky, povlečení a prostěradla. Děti zhruba do jednoho roku nepotřebují žádný polštář, poté je vhodné zvolit polštář pro batolata. Pro větší děti je ideální polštář s možností praní na 60 nebo 90 °C kvůli jednodušší údržbě.

Výběr přikrývky pro děti by se měl odvíjet od věku dítěte, ročního období i alergií. Pokud mají děti od narození problémy s vyrážkami nebo dýchacími cestami, zvolte přikrývku z dutého vlákna s povrchem z přírodních materiálů. A jaký zvolit materiál povlečení a prostěradla? Chybu neuděláte s bavlnou, která je prodyšná a dobře saje vlhkost.

Děti do 1 roku by neměly mít polštář. Autor: Unsplash.com

I barva pokoje hraje při odpočinku a spánku svou roli

Studie provedená Kalifornskou univerzitou ukázala, že mladší děti pozitivně reagují na světlejší barvy a s tmavšími barvami mívají spíše negativní asociaci. Při výmalbě dětského pokoje byste se proto měli vyhnout sytým nebo výrazným barvám.

Vhodnou volbou je dle odborníků zaměřených na psychologii barev béžová, světle hnědá nebo světle šedá barva. Tyto barvy podporují klid a odpočinek.

Kromě neutrálních barevných kombinací se zaměřte na rozdělení dětského pokoje do funkčních zón, ať nejsou děti při usínání zbytečně rozptylované. Jedná se o tyto zóny:

Zóna odpočinku (spaní),

pracovní zóna,

hrací zóna,

úložná zóna.

Kvalita by měla vždy převážit nad cenou

Děti ve věku do 10 let v průměru stráví v posteli 10 hodin denně. Proto se nepochybně vyplatí investovat do kvalitní matrace, jež zajistí, že se budou správně vyvíjet a dostatečně si odpočinou.

Respektujte životnost matrace

Samozřejmě i dětská matrace denně vstřebává částečky prachu a každou noc částečky dětské kůže, vlásků a podobně. Po nějaké době ztrácí své hygienické vlastnosti i pravidelně vysávaná matrace. V matraci se hromadí prach a roztoči. Pokud je vaše dítě často nemocné a spí na klasické matraci již několik let, promyslete, jestli není čas na nákup nové. Hygiena je základním důvodem výměny matrace, a to i tehdy, pokud je matrace po 7 až 10 letech používání konstrukčně v pořádku a pohodlná. Dětská matrace má životnost okolo 5 let, z hygienických důvodů se doporučuje po uplynutí této doby pořídit novou matraci.

Správná údržba matrace a ložního prádla je klíčová

Abyste dosáhli maximální životnosti matrace i ložního prádla, je třeba pravidelná údržba. Při údržbě byste měli postupovat podle pokynů výrobce.

Dodržujte pravidelné rituály. Autor: Unsplash.com

5 rad pro kvalitní spánek dětí

Respektujte přirozený biorytmus vašeho dítěte

Ke snadnějšímu usínání dětí přispívá dodržování pravidelných časů spánku a vstávání. Biorytmus novorozenců se většinou ještě neřídí denním a nočním časem, a proto se snažte respektovat jeho individuální potřeby. Zhruba od druhého až třetího měsíce ale můžete zkusit zavést pravidelný režim.

Čtyřměsíční až roční dítě by mělo spát 14–16 hodin denně, z toho zhruba 10 hodin v noci. Od prvních narozenin se potřeba spánku snižuje, nejdříve na zhruba 12 hodin denně s jedním asi dvouhodinovým denním spánkem. Od tří let až do puberty dítěti stačí 10 hodin spánku denně a spánková potřeba přes den je individuální. Pokud již dítě přes den nechce spát, nenuťte jej. I ve školkách jsou dnes již k „nespícím“ dětem vstřícnější a mnohdy jim místo spánku nabízí odpočinkové aktivity.

Dítě by před spaním mělo být unavené, ale nikoliv vyčerpané. Přetažené dítě je podrážděné a bude se mu hůře usínat. Proto dítě sledujte a jakmile si začne mnout oči, nečekejte a uložte ho do postýlky.

Zaveďte rituály před spaním

Děti milují rituály, dávají jim totiž pocit bezpečí. Obzvláště před spaním je pravidelná rutina důležitá, aby se děti po aktivním dni zklidnily a připravily na spánek.

Po večeři se odeberte do koupelny a dítěti po koupeli dopřejte příjemnou masáž voňavým olejíčkem. V postýlce si přečtěte pohádku a poté s dítětem buďte v ložnici, dokud neusne. Starší děti již můžou usínat po pohádce samy, pokud jsou na to připravené.

Zajistěte optimální podmínky na spaní

Důležité je nejen kvalitní lůžko, ale i správná teplota v pokoji nebo zajištění ticha a tmy. Jako ideální teplota na spaní se uvádí 15 °C, ovšem novorozenci mají ještě špatnou termoregulaci, a proto potřebují o něco vyšší teplotu (kolem 18 °C). Tmu dosáhnete zatemňovacími závěsy.

Před spaním nezapomeňte pokojíček pořádně vyvětrat. Do dětského pokojíčku v žádném případě nepatří elektronika vyzařující modré světlo, jako je televize, tablety apod.

Spaní s rodiči: Ano, nebo ne?

Velký otazník je spojený se spaním dětí v posteli rodičů, se kterým jsou spojeny výhody i nevýhody. Na jednu stranu rodiče nemusí neustále k dítěti vstávat, na druhou stranu ale nepředstavuje postel rodičů pro děti optimální prostředí. Kompromisním řešením je přístavná postýlka bez bočnice, která je hned u postele rodičů. Záleží tedy především na preferencích rodičů.

Přechod do vlastní postýlky by ovšem vždy měl být citlivý a na dítě by se nemělo tlačit, aby si se spaním nevytvořilo negativní asociace.

Pozvěte do pokojíčku pomocníky pro klidné spaní

A co dělat, pokud má dítě i přes dodržování těchto rad problémy se spaním? Vyzkoušejte bílý šum, který děti uklidňuje, jelikož jim připomíná zvuky, které slyšely ještě v bříšku maminky. Takový zvuk vydává třeba vysavač.

Jiné děti milují pevné zavinutí v zavinovačce nebo spaní v hnízdečku. Pokud se dítě v noci odkopává, vyzkoušejte spací pytle. Dětem, které se bojí tmy, pořiďte do pokojíčku noční světýlko.