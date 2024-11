Stomie není diagnóza, ale řešení

Může zkvalitnit život v případězánětlivého onemocnění, ale i zachránit život například uonkologickéhoonemocnění. Verdikt o vyvedení stomie si ročně vyslechne přibližně dva a půl tisíce pacientů všech věkových kategorií. Nebývá to příjemná zpráva. Mnozí lékaři přistupují ke stomii jako k poslednímu řešení, ale i s vývodem se dá žít plnohodnotný život.

Vývod ze střeva slouží jako dočasná či trvalá náhrada konečníku a zajišťuje odchod stolice a plynů pryč z organismu. Stomik neovládá jeho funkci vlastní vůlí, musí tedy neustále nosit stomickou pomůcku.

Nejčastějšími důvody pro vyvedení stomie bývají onkologická onemocnění, střevní záněty, endometrióza, náhlé příhody břišní, proděravění střeva, píštěle a vrozené vady nebo úrazy.

Stomie nemusí být vyvedena natrvalo. Dočasná stomie může být vyvedena na několik týdnů, ale i na několik let, dokud nedojde k vyřešení zdravotních problémů.

Nejrozšířenějším typem je kolostomie, vývod z tlustého střeva. Z ní odcházející stolice je zhuštěná a její celkový objem je spíše menší. Druhým typem je ileostomie, stomie tenkého střeva, obyčejně vyvedená na pravé straně břicha. Výměšky z ileostomie jsou tekuté, agresivní a silně zapáchají. Z urostomie odtéká moč po kapkách neustále a vždy bývá trvalá.

Ještě před několika desítkami let znamenal střevní vývod mnohdy vyloučení z pracovního i společenského života a stomici zůstávali uvězněni doma s invalidním důchodem. Pokrok ve vývoji stomických pomůcek zajistil, že se kvalita jejich života výrazně zlepšila. Moderní stomické pomůcky umožňují návrat do života, samozřejmě pokud to dovoluje zdravotní stav. Přesto až 80 % stomiků přiznává, že se setkalo s podtékáním a dokonce 91 % má strach, že jim sáček může podtéct1.

Dánský výrobce Coloplast dodává na český trh moderní stomické pomůcky řady SenSura® Mio. Jejich unikátní elastický lepicí materiál se přizpůsobuje tělesným pohybům, díky čemuž pomůcka bezpečně drží na svém místě.

Pro rovné a pevné břicho bez jizev s dostatečně vyčnívající stomií se používají pomůcky s plochou podložkou. Konvexní pomůcky SenSura® Convex řeší obtíže spojené s problematickým okolím stomie, jako je vpadlé okolí stomie, stomie nevystupující nad povrch kůže nebo stomie v nerovném okolí. Dokážou vytlačit ústí stomie nad úroveň kůže a tím zlepšit přilnutí. Podle potřebné tvrdosti a hloubky se dodává ve třech variantách (Soft, Light, Deep).

Pro vypouklé tělesné tvary je vhodná konkávní stomická pomůcka SenSura® Mio Concave, první pomůcka speciálně vyvinutá pro stomie ve vypouklém okolí. Její podložka ve tvaru vypouklé pěticípé hvězdy dobře obepne stomii v kýle, bouli nebo na větším břiše. Je vhodná také pro těhotné ženy. Dodává se ve čtyřech velikostech v závislosti na velikosti vypouklé plochy. Fit zóny uprostřed a při okrajích lepicího materiálu zvyšují flexibilitu v okolí stomie a optimalizují přilnutí při pohybech. Vestavěný vnitřní stabilizační kroužek dodává stomii potřebnou stabilitu.

Z hlediska konstrukce mohou být sáčky uzavřené, pro pevnou, nebo výpustné pro řídkou stolici. Pro urostomiky se dodávají sáčky s ventilem na vypouštění moči. Všechny tyto typy se vyrábějí v jednodílném nebo dvoudílném provedení.

Jednodílné systémy jsou sáčky napevno připojené k lepicí podložce. Snadno se používají a jsou diskrétnější než dvoudílné pomůcky. Mění se jednou až dvakrát denně. Při výměně se odlepí celá pomůcka. Díky častějším výměnám celého systému je jejich použití hygieničtější.

Dvoudílné pomůcky tvoří oddělený sáček a lepicí podložka. Ta zůstává na svém místě po delší dobu a vyměňuje se pouze sáček. Dvoudílné pomůcky jsou vhodné třeba pro imobilní pacienty, kteří péči o stomii nezvládají sami. Podložka zůstává na těle pacienta 2–3 dny, mění se jen stomický sáček. Sáček není pevně spojen s podložkou, proto se dá jeho typ a velikost přizpůsobit aktuálním potřebám.

Kromě samotných pomůcek vyrábí Coloplast pod značkou Brava® také stomické příslušenství. To slouží k péči o kůži v okolí stomie, odlepování odhesiv, utěsnění stomie, aby pomůcka nepodtékala, nebo k boji se zápachem.

Všechny stomické pomůcky SenSura® Mio i stomické příslušenství Brava® jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Pro stomiky i jejich rodinné příslušníky provozuje Coloplast bezplatnou linku péče o klienty 800 100 416, kde vyškolené zdravotní sestry každý všední den poradí ohledně pomůcek, úhradových limitů, případně pomůžou s dalšími otázkami, které stomiky trápí.

Pomůcky řady SenSura® Mio jsou zdravotnické prostředky. Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

Pomůcky řady Brava® jsou zdravotnické prostředky. Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod kpoužití a informace o bezpečném používání.

1Zdroj: Claessens et al., The Ostomy Life Study: The Everyday Challenges Faced by People Living with a Stoma in a Snapshot; Gastrointestinal Nursing. 2015; 13: 18–25.