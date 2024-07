Tajný HACK na letní zapařeniny? Kosmetika MoliCare Skin

Vše je o pH pokožky, jinak se množí bakterie a plísně

Zarudnutí, svědění a podráždění kůže, ekzém – to všechno nás může potkat, když kůži dostatečně nevětráme a nehydratujeme. Co tyto potíže způsobuje? Vedle mechanického podráždění jde často o změnu v přirozeném pH pokožky. Jak určitě víte, ideální je pH 5,5, tedy mírně kyselý plášť, který je pro pokožku nejpřirozenější a působí jako ochranná bariéra. Při změně pH mohou bakterie a plísně snadno proniknout do pokožky a způsobit zánět, bolest a nepohodlí. Čím jsme starší, tím je pro pokožku těžší si vyvážené pH udržet bez pomoci.

MoliCare Skin: Pomoc pro intimní partie i spálenou pokožku od slunce

Vaším spojencem proti letním kožním problémům je speciálně vyvinutá kosmetika MoliCare Skin, která podpoří odolnost pokožky před mikroorganismy a tvorbu přirozených enzymů. Ty nejlépe fungují právě při pH kolem 5,5 – starají se o obnovu kožních buněk, udržují integritu pokožky, působí proti ekzémům a dermatitidám a podporují zdravou mikroflóru.

Autor: HARTMANN – RICO a.s.

Jedním z nejlepších parťáků na léto je pečující olej ve spreji MoliCare Skin s panthenolem, cenným mandlovým olejem a Nutriskin Komplexem, který pomůže s podrážděním pokožky v nejvíce ohrožených partiích. Vytváří na pokožce ochrannou vrstvu, zlepšuje elasticitu kůže a podporuje buněčný metabolismus. A hodí se i na každodenní péči – ideální je rozetřít malé množství na lehce vlhkou pokožku po sprchování nebo koupeli.

TIP: Pečující olej MoliCare Skin ve spreji dodá pokožce sílu po opalování i po případném spálení.

K dalším letním pomocníkům od MoliCare patří čisticí ubrousky MoliCare pro intimní partie, které osvěžují, udržují správné pH a eliminují zápach. Pokud máte před sebou dlouhou cestu bez možnosti sprchy, můžete vyzkoušet čisticí pěnu MoliCare Skin: Napěníte bez použití vody a setřete ubrousky. Obrážíte rádi letní festivaly? Dalším tajným hackem je mycí čepice s šamponem a kondicionérem pro „mytí“ vlasů bez použití vody.

Autor: HARTMANN – RICO a.s.

7 pravidel, jak předcházet opruzeninám a zapařeninám

Udržujte pokožku suchou a čistou. Noste volné a prodyšné oblečení z přírodních materiálů, jako jsou bavlna, viskóza, bambusový úplet či len, které umožňuje cirkulaci vzduchu. Pravidelně se sprchujte a používejte jemnou kosmetiku, která nedráždí pokožku. Nenechávejte si na sobě po koupání mokré plavky. Proti zapaření pomůže i obyčejný dětský pudr. Dodržujte pitný režim a jezte na vodu bohaté ovoce a zeleninu. Vyzkoušejte beta karoten, který pokožce v létě prospívá.

Obecně vybírejte v létě kosmetiku bez dráždivých látek

Při výběru kosmetiky, kterou chcete používat v letních měsících, studujte složení. Některé složky totiž mohou vést k podráždění, alergii nebo k vzniku pigmentových skvrn. Pozor si dejte na dráždivé složky, jako jsou parabeny, éterické oleje, parfemace a alkohol v kosmetice, a vybírejte takové výrobky, které se starají o pH pokožky. Taková je právě kosmetika MoliCare Skin.

Vyzkoušejte kosmetiku MoliCare Skin – tajnou zbraň proti zapařeninám, opruzeninám a podráždění – a užijte si léto bez starostí.