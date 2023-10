Vaky na vodu představují zásobárnu pro zalévání v době letního sucha

Přemýšlíte, kde ji skladovat, abyste měli dostatečnou zásobu pro svou domácí zeleň na parné letní dny? Řešením se mohou stát vaky, které jsou víceúčelové a potěší nejen majitele rekreačních chat, ale také zemědělská družstva a různé firmy. Hodí se i jako taktický rezervoár pro hasiče, kteří pak mohou rychleji zasahovat. Plastové sudy pod okapem jsou už minulostí, vaky na vodu představují modernější alternativu, na kterou sází i mnoho renomovaných společností.

Voda se ve vaku nekazí

Díky UV filtrům se k vodě nedostanou sluneční paprsky, ve vaku se proto nebude kazit. Materiál, z nějž jsou vaky vyrobeny, odolá až třicetistupňovým mrazům. Právě to jsou dva dobré důvody, proč jej mít na svých zahradách, zvláště pokud v letních vedrech potřebují vaše skleníky skutečně velkou závlahu. Dešťová voda je poklad, ale jen tehdy, když ji umíte správně využít. Kdo s ní dobře hospodaří, ušetří každoročně tisíce korun za náklady na vodné a stočné. Velkým bonusem vaků je také jejich pevnost, protože vydrží zatížení až 150 kilogramů na metr čtvereční plochy. Nebudou vám sloužit jen rok, jsou připravené na delší službu. Je to patentovaná technologie, jíž čeká velká budoucnost.

Vyberte si požadovanou kapacitu

Firma Jabor se přizpůsobí vašim požadavkům, záleží i na kapacitě, kterou preferujete. Může jít o tisíce, ale i statisíce litrů vody, větší kapacita nepochybně potěší velká zemědělská družstva nebo správce fotbalových hřišť. A mimochodem, nemusíte skladovat jen vodu, ale například i kapalná hnojiva, hnůj, odpadní vodu a podobně, vaky jsou totiž velmi odolné. Výhodou je také snadná instalace, stačí pro tyto vaky jen najít vhodné místo na vašem pozemku a nemusíte se už starat o nic dalšího. Například, vak s objemem dva tisíce litrů má na délku 2,55 metru, na šířku 2,20 metru a výška činí 0,6 metru. Užitková voda se hodí na praní, mytí auta nebo další věci. Zvláště v době červencových a srpnových veder je takový zdroj jednoduše k nezaplacení. Je to plus i pro přírodu, šetříte totiž vodní zdroje.

Autor: Linketica

Certifikát Czech Made je zárukou kvality

Pevné vaky se hodí na různá místa, nejen tam, kde je třeba pravidelně zalévat větším množstvím vody, abyste měli úrodu. Díky certifikátu Czech Made je zaručena jakost, využívají se speciální materiály, které mohou při správné údržbě vydržet celé roky. K čemu tedy mohou vaky na vodu sloužit, jak je využít?

Klasická domácnost je využije k zalití rajčat, okurek a paprik. Zelenina se sama nevypěstuje.

Hasiči. Voda, se kterou se budou hasit další nečekané požáry, totiž musí být okamžitě po ruce.

Zemědělská družstva. Skladovat v nich lze i různá kapalná hnojiva, vše naprosto bezpečně.

Vaky na vodu nepotřebují stavební povolení

Můžete je umístit kamkoliv, nejsou totiž studnou nebo nějakou stavbou, která by vyžadovala patřičné stavební povolení. Vaky na vodu se instalují snadno vedle rodinných domů, ale také v komerčních prostorách. Boj s ohněm, který vypukne během sucha, je pro hasiče těžkým oříškem. S vhodným zásobníkem na protipožární vodu s hydrantovou spojkou se načerpá drahocenná kapalina velmi rychle a pak už stačí jen včasný zásah na vhodném místě. Nemáte v chatě vodovod? Nevadí, dešťová voda pro využití na zahradě se dá využít i s nádrží na dešťovou vodu v podání firmy Jabor.

Bazénové plachty jsou vhodným pomocníkem

Těšíte se na letní koupací sezonu? Předtím ale bude nutné zprovoznit bazén, což je po zimě obvykle náročná práce. Musíte také napustit vodu, kterou jste na podzim vylili. A co kdyby to šlo tento rok úplně jinak? Firma Jabor vyrábí také kvalitní plachty na bazény. Odolají mrazu a pomohou udržet vodu čistou, takže stačí, když ji odpustíte jen po trysky a necháte v bazénu i přes zimní měsíce. Průtokové síto zamezí průniku nečistot do vody a stačí vám už jen kvalitní bazénová chemie. Plachta, která vydrží až patnáct let a vydrží velké zatížení, znamená také bezpečnost. Dítě nebo pes se nepropadnou do vody, ale udrží se na plachtě. Díky nerezovým komponentům nehrozí koroze ani v době sněhových vánic nebo jarních dešťů.