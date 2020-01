Pražské letiště zatím kvůli koronaviru kontroly nezpřísňuje

Kvůli koronaviru nebude zatím pražské Letiště Václava Havla zpřísňovat kontroly. Plošný screening podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nemá vzhledem k inkubační době 14 dnů smysl. Chce ale vytipovávat cíleně pasažéry, kteří vykazují příznaky nákazy. Několik lidí, naposledy dnes dvě ženy, už bylo vyšetřeno, zatím se žádný případ nepotvrdil. Ministr to dnes řekl na tiskové konferenci.

Česko podle ministra postupuje v souladu s mezinárodními organizacemi, opatření jsou dostatečná. „Veškerý systém, tak jak je nastaven, je nastaven správně. Orgány ochrany veřejného zdraví jsou zcela v pohotovosti,“ řekl ministr. Zakazovat přímé lety z Číny do Prahy nepovažuje za racionální, když veškerá okolní letiště přílety z Číny mají ponechány.

Důležité je podle něj zvýšit informovanost pasažérů, kteří přilétají do České republiky, aby věděli, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem. Cedule budou rozmístěny po celém letišti tak, aby všichni pasažéři kolem nich prošli. „Budou v češtině, čínštině, angličtině a připravujeme i další jazyky,“ řekl ministr. Mezi příznaky infekce patří dýchací potíže, horečka a kašel.

Letiště nyní podle svého šéfa Václava Řehoře funguje v normálním režimu. „Nebyl aktivován letištní plán, takže vše probíhá normálně,“ řekl. Nad rámec běžné situace byly například dokoupeny respirátory a dezinfekční prostředky. O situaci byli také informováni zaměstnanci, vedení jim podle Řehoře rozešle e-mail s prosbou, aby se podíleli na cíleném screeningu. Tedy kdyby viděli někoho s příznaky onemocnění, aby mu doporučili, co dělat, aby se dostal ke stálé lékařské službě. Zajištěn je také doprovod cestujících k lékařské službě, aby nebloudili po letišti.

Kontroly teploty by podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové neměly význam i vzhledem k tomu, že je chřipková sezona. „Bylo by mnoho falešně pozitivních vzorků,“ uvedla.

O preventivní zdravotní vyšetření dnes na ruzyňském letišti požádaly dvě cestující, které do Prahy přiletěly z Číny přes katarské Dauhá. Ženy byly ve Wu-chanu do středy, následně pobývaly v Pekingu. „Nahlásily jsme se dopředu, že letíme z nakažené oblasti, která je v karanténě,“ řekla České televizi jedna z žen. Dodala, že ani jedna z nich nepociťovala žádné symptomy. „Během 15 minut se dostavily na místo, kde je stálá lékařská služba,“ řekl Řehoř. Obě poté byly odeslány do nemocnice na Bulovku, onemocnění koronavirem se nepotvrdilo.

Ředitel české pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Srdan Matić upozornil na to, že úmrtnost na toto onemocnění je jen kolem dvou procent. Všechny případy nakažení lze podle něho vztáhnout k čínskému Wu-chanu, odkud se začal nový virus šířit. „Nejsou zatím žádné zprávy o sekundárním šíření nákazy,“ řekl. Riziko je ve všech zemích kromě Číny podle něho mírné. „WHO také pevně stojí za rozhodnutím neomezovat v této chvíli ani obchod, ani cesty,“ dodal Matić.

V případě podezření z nakažení člověka by měla Národní referenční laboratoř podle Barbory Mackové ze Státního zdravotního ústavu první výsledek do šesti hodin od doručení vzorku. „Není to test preventivní a prokáže, že ten člověk je infikován,“ řekla. Ověření v laboratoři v Berlíně by trvalo nejvýše 48 hodin.