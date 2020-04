Případů koronaviru v Česku přibylo v úterý o desetinu nad 3300

Případů nákazy novým typem koronaviru v Česku během úterý přibylo 307 na 3308. Denní nárůst tak opět zrychlil k deseti procentům, v předchozích dvou dnech se pohyboval pod touto hranicí. Z nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, se uzdravilo 45 lidí, v nemocnicích zemřelo 31 pacientů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Denní nárůst o 307 nemocných je zatím druhý nejvyšší. Více pacientů přibylo jen minulý týden v pátek, konkrétně 373. Odhalených případů bývá obvykle víc, pokud se víc testuje. Informace o počtech testů za předchozí den ministerstvo zpravidla zveřejňuje kolem 09:00. Do pondělka bylo provedeno 48.811 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

O možném dalším vývoji epidemie v České republice bude dnes ráno informovat na tiskové konferenci Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Před týdnem očekával, že se Česko dostane na konci března na 3000 případů nákazy. První tři případy onemocnění české úřady oznámily 1. března.

Nejvíc nemocných je v Praze, téměř 900, následuje Středočeský kraj s více než 430 nakaženými. Nejméně, kolem stovky případů, má Královéhradecký, Jihočeský a Liberecký kraj. V hlavním městě je nákaza také nejvíce rozšířená vzhledem k počtu obyvatel. Na 100.000 lidí zde připadá víc než 60 nemocných. Naopak nejméně je to v Jihomoravském kraji, kde je na 100.000 obyvatel méně než 16 případů.

V Česku se podle údajů hygienických stanic nakazilo 83 procent nemocných, zbytek v zahraničí, zejména v Rakousku a Itálii. Většinu nakažených stále tvoří muži, ale jejich podíl se snížil. Nejvíce lidí s nemocí COVID-19 je aktuálně ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá zhruba 5,5 procenta. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za koronavirem nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nemocnými téměř 17 procent.

Uzdravených z nemoci COVID-19 během pondělka přibylo téměř o polovinu. Mezi 31 zemřelými v nemocnicích tvoří většinu senioři, kteří se často nakazili v domovech důchodců. Víc než polovina úmrtí je Praze. První pacient nakažený koronavirem zemřel v Česku 22. března.

Ve vážném stavu v nemocnici je podle pondělních údajů ministerstva zdravotnictví 64 lidí, počet hospitalizovaných se blíží třem stovkám. Zhruba čtvrtina lidí, kteří byli v nemocnici, se už uzdravila nebo byli propuštěni do domácí péče.

Dalšími opatřeními v boji proti koronavirové epidemii se dnes bude zabývat Ústřední krizový štáb. Poprvé se v plné sestavě sejde pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).