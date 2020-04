Řada zemí hlásí v souvislosti s pandemií příznivější zprávy

Řada koronavirem nejvíce zasažených zemí světa dnes v souvislosti s pandemií hlásí relativně příznivé zprávy. Ve Španělsku za poslední den zemřelo nejméně osob za více než měsíc, stejně jako v Itálii a ve Francii. V Británii zemřelo za 24 hodin 413 lidí, což je o polovinu méně, než v sobotu. V New Yorku poprvé od začátku dubna zaznamenali za den méně než 400 úmrtí. V Německu je nyní každý den více uzdravených, než nově infikovaných. Horší vyhlídky však přináší statistiky z Ruska či Singapuru.

Specializovaný server Worldometers uvádí, že celosvětově už s nemocí covid-19 zemřelo více než 204.000 lidí, zatímco počet nakažených se blíží hranici tří milionů. V Česku se od vypuknutí epidemie nákaza potvrdila u 7387 lidí, v souvislosti s ní zemřelo 220 lidí.

Pandemie zatím nejhůře dopadla na Spojené státy, podle propočtu agentury AFP za 24 hodin v zemi zemřelo 2492 lidí. Podle Univerzity Johnse Hopkinse už zde po infekci umřelo přes 53.500 lidí, přítomnost koronaviru se od počátku jeho šíření potvrdila ve více než 940.000 případech. Část států i přes varování odborníků uvolnila některá opatření, v Georgii vyrazily na pláže stovky lidí. Teplé počasí vylákalo ven i tisíce obyvatel Kalifornie, kde však i nadále platí nařízení o izolaci.

Ve Španělsku za posledních 24 hodin zemřelo v souvislosti s koronavirem dalších 288 lidí. Je to nejmenší denní přírůstek za více než měsíc. V sobotu 47milionová země hlásila 378 mrtvých, celková bilance obětí je nyní 23.190. Poprvé po šesti týdnech mohou dnes na krátkou procházku vyrazit španělské děti mladší 14 let, kterým úplný zákaz vycházení dříve nařídila vláda.

Některá opatření hodlá uvolnit i další z nejhůře zasažených států světa Itálie, která dnes oznámila nejnižší denní přírůstek obětí od 14. března, když se bilance zvýšila o 260 mrtvých. Od pondělí 4. května začne obnovovat průmyslovou výrobu, školy se však otevřou až v září, uvedl premiér Giuseppe Conte.

V Británii se dnes bilance obětí zvýšila na 20.732, nejméně od konce března. Britská vláda podle informací deníku The Daily Telegraph chystá nařízení, podle kterého by se cizinci i Britové, kteří přicestují do Británie, museli podrobit dvoutýdenní karanténě. Britský premiér Boris Johnson, který musel být začátkem dubna hospitalizován kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19, se v pondělí vrátí do práce.

Ve Francii za posledních 24 hodin zemřelo 242 lidí s nemocí covid-19. Nižší denní přírůstek obětí než ten dnešní měla země naposledy 25. března. Francouzský premiér Édouard Philippe v úterý představí na schůzi dolní komory parlamentu, Národního shromáždění, „národní strategii“ s plánem postupného uvolňování opatření přijatých v boji s koronavirem. Rušení jednotlivých opatření by mělo podle dosavadního plánu začít 11. května, tedy po téměř osmi týdnech celostátní karantény. Denní bilance obětí se dnes snížila i v Belgii a Nizozemsku.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem se v Německu za sobotu zvýšil o 1737 na 154.175. Sestupný trend země zaznamenala v případě úmrtí v souvislosti s koronavirem, za sobotu zemřelo 140 lidí, což je méně než v předchozí dny. V Rusku se oproti tomu opět zvýšil počet nově infikovaných, za posledních 24 hodin vzrostl o 6361. Celkem země eviduje přes 80.000 nakažených. Počet nových případů i nadále roste v Singapuru, kde přibylo dalších 931 infikovaných. V porovnání s předchozím dnem se jedná o více než třetinový nárůst.

V téměř desetimilionovém Maďarsku se virus SARS-CoV-2 prokázal u 2500 lidí, z nichž 272 zemřelo. Hlavní město Budapešť zavádí od pondělí povinné zakrývání úst a nosu na veřejnosti.

V Íránu za poslední den zemřelo 60 lidí s nemocí covid-19, jde o nejnižší nárůst za poslední týdny. Celkový počet obětí na životech tak v zemi vzrostl na 5710, počet nakažených se zvýšil na 90.481.

Na území pevninské Číny byla v sobotu nákaza koronavirem odhalena u 11 lidí, tedy o jednoho méně než v pátek. Vláda už několikátý den po sobě nehlásila žádné nové úmrtí v souvislosti se šířením viru.