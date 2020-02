Tým expertů vedený WHO odletěl kvůli koronaviru do Číny

Tým mezinárodních expertů vedený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) odletěl do Číny, kde pomůže vyšetřovat epidemii nebezpečného koronaviru. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení WHO. Složení týmu nebylo zveřejněno. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pouze oznámil, že tým povede zkušený expert WHO a kanadský epidemiolog Bruce Aylward.

Ghebreyesus Peking navštívil již na konci ledna a jednal tam s čínským prezidentem i několika ministry. Vrátil se tehdy s příslibem, že WHO může do země vyslat mezinárodní misi. Jak poznamenala agentura Reuters, trvalo nicméně další dva týdny, než WHO získala souhlas čínské vlády ohledně složení expertního týmu.

„Právě jsem byl na letišti vyprovodit členy předsunutého týmu pro mezinárodní misi expertů kvůli viru 2019-nCoV do Číny, kterou vede WHO,“ uvedl Ghebreyesus na twitteru.

Nový virus, který má podobné příznaky jako chřipka a u některých nakažených vede k zápalu plic, byl dosud odhalen u více než 37.500 lidí, většinou v Číně. Koronavirus se od loňského prosince šíří z čínského města Wu-chan a má už 811 obětí. Překonal tak epidemii SARS, na kterou v letech 2002 až 2003 zemřelo ve světě 774 lidí.