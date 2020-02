Šéf WHO: Je nemožné předvídat, jak se vyvine epidemie koronaviru

Je nemožné předpovídat, jak se vyvine nynější epidemie nového koronaviru, řekl na mnichovské bezpečnostní konferenci šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Má obavu z toho, co by koronavirus způsobil v zemi s méně rozvinutým zdravotnictvím, než má Čína, která je nejpostiženější zemí.

Ghebreyesus v Mnichově vyjmenoval několik aspektů epidemie, které ho povzbuzují a několik, které mu dělají starosti. Mezi ty první patří způsob, jakým proti koronaviru postupuje Čína, i to, že se zatím nemoc ve velkém mimo tuto zemi nešíří. Přes 99 procent případů nákazy podle něj připadá právě na asijskou velmoc. Naději šéfovi WHO dodává také to, že vědecká komunita společně pracuje na zvládnutí nákazy i připravenost zemí pomáhat postiženým státům dodávkami zdravotnického materiálu.

Na druhou stranu je Ghebreyesus znepokojen tím, že počet nakažených v Číně stále roste, i vysokým číslem tam infikovaných lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Starosti mu přidělává také nedostatek financí a dezinformace, které se o nákaze šíří.

Na to, že se u nich vyskytne nový koronavirus, musí být podle šéfa WHO připraveny všechny země. Když na konci ledna kvůli epidemii organizace vyhlásila globální stav zdravotní nouze, varoval Ghebreyesus před nebezpečím rozšíření nového typu koronaviru do zemí se slabými zdravotními systémy.