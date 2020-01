Šéf WHO netrvá na evakuaci cizinců z Číny, schválil postup Číny

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus neprosazuje evakuaci cizinců z Číny kvůli koronaviru. Jak napsala agentura Nová Čína, Ghebreyesus také schvaluje postup čínských úřadů při řešení situace. Virus, který se začal loni šířit z Wu-chanu, zabil už nejméně 106 lidí a jen v Číně je jím nakaženo více než 4500 lidí. Další případy jsou v zahraničí, kde ale nikdo nezemřel.

WHO o situaci jednala už minulý týden a celosvětový stav zdravotní nouze nevyhlásila. Krizový štáb by se ale sešel znovu, kdyby to vývoj vyžadoval.

Ghebreyesus tento týden odjel do Pekingu jednat s tamní vládou i zástupci zdravotnictví.

Podle agentury Nová Čína si je šéf WHO jist, že je Čína schopna udržet situaci pod kontrolou a zabránit šíření viru. Neprosazuje evakuaci cizinců, kteří jsou teď v Číně. Vyzval všechny, aby udrželi za současných okolností klid a neuchylovali se k přehnaným reakcím.

Mnohé země, včetně například Spojených států, Francie nebo Japonska, chystají evakuaci svých občanů. Jižní Korea oznámila, že do Wu-chanu vypraví evakuační letadla ve čtvrtek.

Nová opatření zavedl Kazachstán, který bude požadovat od čínských žadatelů o víza ověření o jejich zdravotním stavu. Výdej elektronických víz země zastavila. V Číně je teď podle ministerstva zahraničí asi 1300 Kazachů. Z těch, kteří se dosud z Číny vrátili, byli čtyři lidé hospitalizováni kvůli podezření na infekci dýchacích cest. Počet nakažených stoupl v Thajsku, kde se potvrdila nákaza u 14 lidí.