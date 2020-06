Senát kvůli lékárnám vrátil Sněmovně normu o kompenzacích

Senát kvůli odpuštění sociálních odvodů lékárnám vrátil Sněmovně zákon, díky kterému by měla zdravotnická zařízení dostat finanční náhradu za výpadky příjmů během epidemie koronaviru. Senátoři ve středu v jiné normě doporučili to, aby byly odvody odpuštěny za červen až srpen lékárnám do 25 zaměstnanců. Kvůli tomu z kompenzačního zákona navrhli odstranit pasáž, podle níž by se odpuštění odvodů týkalo jen lékáren do 15 zaměstnanců.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se senátním řešením souhlasil. Úleva lékárnám v kompenzačním zákoně by podle kritiků byla nepřípustnou nepřímou novelou. Pokud by Sněmovna senátní návrh na odpuštění odvodů většímu počtu lékáren odmítla, stále by mohla schválit svou původní verzi, uvedl senátor Tomáš Goláň (Senátor 21). Reagoval tak na obavy lékárníků z toho, že by jim nakonec nemusely být odvody odpuštěny.

Kompenzační zákon má umožnit, že zdravotnická zařízení dostanou od státu zhruba 30,5 miliardy korun za výpadek příjmů, o které přišly během koronavirové epidemie. Ministerstvo zdravotnictví vydá kompenzační vyhlášku, podle níž se budou peníze proplácet.

Přímé náhrady poskytovatelům péče se předpokládají 27 miliard korun. Zbytek by poskytovatelé měli získat zvýšením objemu hrazených služeb ve druhé polovině letošního roku. Dalších pět miliard korun by mělo jít na péči o lidi s nemocí covid-19. Vyhláška zajistí podle Vojtěcha také peníze na odměny pro zdravotníky. Měla by být účinná od července. „V zásadě lze říci, že je to druhá úhradová vyhláška,“ řekl senátorům ministr.

Norma podle senátorky Jitky Chalánkové z klubu ODS nepočítá s náhradami například pro magnetickou rezonanci. Ministerstvo by na to mělo ve vyhlášce pamatovat, uvedla senátorka.

Zákon stanoví, že v případě zdravotnických zařízení, která dostávají zálohy na hrazenou péči, se náhrady vypořádají při ročním zúčtování v polovině příštího roku. Ostatní poskytovatelé mají dostávat zálohy na kompenzaci už letos. Jde například o zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče a o poskytovatele zdravotnické dopravní služby.

Při epidemii koronaviru v březnu až květnu klesla akutní lůžková péče v porovnání se stejným obdobím loni podle ministerstva zdravotnictví na 30 až 50 procent, lázně se zavřely úplně. Naopak domácí paliativní péče přibylo.

Ministerstvo nařídilo nemocnicím omezit péči, která není nezbytná, v polovině března. Do běžného provozu se nemocnice začaly postupně vracet po Velikonocích. Beze změn úhrad by nemocnice přišly asi o 22 miliard korun. Péči omezili také praktičtí lékaři a specialisté, pojišťovny jim kvůli epidemii zavedly nově úhradu za konzultaci s pacientem po telefonu nebo e-mailu.