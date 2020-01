Sněmovna podpořila novelu k dostupnosti léků, jde do výboru

Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole vládní novelu, která by měla zajistit dostupnost léků v lékárnách. Zavedla by takzvaný emergentní systém dodávek, kdy musí výrobce lék dodat lékárně do dvou dní. Omezila by také možnost vývozu léků. Předlohu nyní posoudí zdravotnický výbor. Česká lékárnická komora už dříve uvedla, že návrh deklarovaný cíl nevyřeší.

Poslanci nyní hlasovali jen o postoupení novely do výboru. Koncem listopadu, kdy Sněmovna její první čtení přerušila, čelila kritice. Drtivá většina poslanců, kteří tehdy vystoupili v debatě, poukazovala na to, že předloha nedostatek některých léků nevyřeší. Přerušení prvního čtení mělo otevřít prostor k dalším jednáním s představiteli komory.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) hájil v listopadu předlohu zkušenostmi ze Slovenska, jimiž se inspirovala. Navzdory současným omezením se podle něho objem zpětného vývozu léků z Česka do zahraničí, kde jsou dražší, zvyšuje.

Novela stanoví, že výrobci by museli v případě nutnosti dodat chybějící lék vydávaný na recept do dvou dnů do kterékoli lékárny v Česku. Mění se tak dosavadní úprava, která zaváděla povinnost výrobců dodat distributorovi léky podle tržního podílu. Podle ministerstva zdravotnictví není vymahatelná.

„Cílem je poskytnout pacientovi záruku, že pokud je lék dovážen na český trh, tak se k němu dostane i v té nejmenší lékárně. Výrobci dáváme povinnost do dvou dnů dodat lék do jakékoliv lékárny, kterou si pacient zvolí,“ uvedl dnes v tiskové zprávě ministr zdravotnictví.

Předloha také nově řeší takzvané reexporty léků, když v současnosti může být jejich zpětný vývoz do ciziny zakázán v podstatě až při jejich nedostatku. Vývoz by měl být povolen jen u léčiv, která budou uvedena na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Do seznamu se přitom dostanou jen léky, u nichž bude ověřeno, že je jich v Česku dostatek.

Novela zavádí i další cesty, jak léky pro pacienty zajistit, například možnost dovozu nebo jeho dočasného použití, pokud lék nesplňuje všechny formální podmínky pro uvedení na český trh. Zároveň bude možné vývoz konkrétního léku zakázat.