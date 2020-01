Stát pomůže zadlužené svatoanenské nemocnici půjčkou 1,3 miliardy

Stát poskytne zadlužené Fakultní nemocnici v Brně půjčku 1,3 miliardy korun a splátky na deset let. Novinářům to při návštěvě nemocnice řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Nemocnice patří k nejzadluženějším v zemi. Její závazky přesahují dvě miliardy korun, z toho více než polovina je po splatnosti. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by nemocnice mohla dostat půjčku ještě letos. Hospodaření nemocnice by se tím mělo zlepšit i s ohledem na vyšší platby od pojišťoven.

Nemocnice se potýká s problémy dlouhodobě. „My jako stát poskytujeme půjčky. Svatá Anna dostane 1,3 miliardy a splátky bude mít na deset let,“ uvedl Babiš. Vojtěch doplnil, že půjčku by nemocnice mohla dostat ještě letos, úrok bude nižší než u bank, přesnou výši ale neřekl.

Ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák doufá, že z částky 1,3 miliardy korun za deset let budou úroky do 100 milionů korun. Vajdák řekl, že do obdržení peněz od státu by nemocnice mohla situaci vyřešit za pomoci některé z bank, poté by vše uhradila půjčkou od státu.

Pomoc bankovního sektoru Vajdák nastínil ministerstvu už loni po svém nástupu do funkce v plánu restrukturalizace. Kromě bankovního partnera plán obsahoval úspory na penále, snížení cen za materiál i zefektivnění provozu. „Pan ředitel má jasné představy o refinancování. Jeho představa, že by hledal finanční ústav, banku, která by předfinacovala pohledávky nemocnice vůči pojišťovnám, je dobrý nápad a mohlo by se mu to povést. Je vidět, že nový ředitel Vajdák má dobré představy, jak restrukturalizovat svatou Annu,“ poznamenal Babiš. Vajdák nastoupil do nemocnice v srpnu.

Ekonomickou situaci nemocnice má zlepšit několik faktorů, kterým má půjčka napomoct. Podle Vajdáka je to úspora na penále za pozdní platby, vyšší platby od pojišťoven, lepší ceny za materiál, ale také snížení ceny služeb například za opravy a efektivnější provoz.

Velká ztráta nemocnice vznikla kumulací ztrát za mnoho let, projevily se v ní například nižší platby od pojišťoven. I když nemocnice dostala před několika lety skoro miliardu z ministerstva na dluhy, kvůli několika každoročním ztrátám kolem 200 milionů se znovu dostala do větších problémů. Podle Vojtěcha se ale platby od pojišťoven nyní zlepšily.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má kolem 3000 zaměstnanců. Roční obrat je přes čtyři miliardy korun.