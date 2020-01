Středočechů s infekcí dýchacích cest výrazně přibylo

Středočechů s infekcí dýchacích cest v uplynulém týdnu výrazně přibylo. Nemocnost stoupla o více než 80 procent, nyní činí 576 případů na 100.000 obyvatel. Přibylo i případů chřipky, informovala ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová.

„Nejvyšší nemocnost zůstává v okrese Benešov, nejnižší v okrese Kladno,“ uvedla. Nejvyšší podíl nemocných je mezi dětmi do pěti let, kde nemocnost činí v průměru 1658 případů na 100.000 obyvatel. Naopak nejméně nemocných na 100.000 obyvatel zaznamenali hygienici u lidí starších 60 let.

Počet nemocných podle Rumlové odpovídá období svátků a školních prázdnin. Co se týče lidí s chřipkou, hygienici evidují 13 případů onemocnění na 100.000 obyvatel.

Hranice epidemie infekcí dýchacích cest bývá stanovena kolem 1600 až 1700 nemocných na 100.000 obyvatel.