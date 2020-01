Středočeským záchranářům loni opět přibylo výjezdů

Středočeským záchranářům stále přibývá výjezdů. Loni zaznamenali 148.000 případů, meziročně zhruba o 10.000 více. Ošetřili 121.000 lidí, předloni to bylo kolem 118.000. Udržet dojezdový čas je kvůli vyššímu počtu případů někdy komplikované, řekl na výročním setkání odborů středočeské záchranné služby ředitel krajských záchranářů Jiří Knor.

Poukázal na to, že počet traumat se nemění a jejich závažnost spíše klesá a stejné je to i s infarkty. Přesto výjezdů přibývá, jde totiž často o případy, které záchranné službě nepříslušejí. „Říkám to každý rok a říkám to znovu – u závažných pacientů v ohrožení života nárůst neregistrujeme. Spíš jde o stavy, které nevyžadují výjezd záchranné služby,“ uvedl Knor. Těší ho, že je záchranka nepostradatelnou složkou společnosti a lidé k ní mají důvěru, na druhou stranu podle něj nemůže fungovat jako levný taxík.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková upozornila na to, že lidem v některých případech nezbývá nic jiného než zavolat sanitku, protože nemají, kam by se jinam obrátili. „Je zcela evidentní, že suplujeme jiné složky primární péče,“ řekl k tomu Knor. Typickým pacientem středočeské záchranné služby je senior s více nemocemi, u nějž se objeví zdravotní potíže. „Naše práce není hlavně o dopravních nehodách, není o infarktech nebo cévních mozkových příhodách, ale je to hlavně o ošetřování babiček a dědečků,“ dodal ředitel.

Krajští záchranáři loni oživovali přes 1000 lidí se srdeční zástavou, úspěšní byli v 394 případech, což je podle Knora vysoké číslo. Denně pomáhali v průměru 333 pacientům, nejvíce jich ošetřili po vánočních svátcích. Šlo většinou o bolesti břicha, opilost a zranění utrpěná při napadeních. Operátoři záchranné služby loni zaznamenali 666 komplikací při předání pacienta.

Mimořádnou událostí, kterou musela záchranná služba závěrem loňského roku zvládnout, bylo omezení péče v benešovské nemocnici po útoku počítačovým kryptovirem. Posádky záchranné služby vozily pacienty do jiných zařízení. „To byla práce navíc, byla to komplikace. Málokdo si umí představit, co znamená výpadek jedné nemocnice,“ uvedl Knor.

Středočeská záchranná služba je největší v republice. Podle ředitele ji trápí nedostatek lékařů, do plného počtu by jich potřebovala ještě 30.