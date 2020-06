Studie: Koronavirus se ve Wu-chanu možná šířil už v srpnu 2019

Nový typ koronaviru se možná šířil v Číně už loni v srpnu. Satelitní snímky z čínského města Wu-chan v té době totiž ukazují zvýšený příliv lidí do místních nemocnic. Na čínském internetu navíc uživatelé ve stejném období začínají častěji vyhledávat slova, která odpovídají příznakům nemoci covid-19. Podle agentury Reuters to uvádí studie odborníků z lékařské fakulty americké Harvardovy univerzity (Harvard Medical School). Čína studii odmítla jako „směšnou“, své výhrady mají i někteří odborníci.

Autoři studie zkoumali komerční satelitní snímky z parkovišť před pěti nemocnicemi ve Wu-chanu, kde byla nemoc covid-19 koncem roku 2019 zaznamenána poprvé. Zaměřili se přitom na období od konce srpna do prosince. Ze snímků je podle nich patrné, že ve srovnání se stejným obdobím v roce 2018 obsazenost parkovišť v roce 2019 prudce vzrostla.

Ve stejnou dobu lidé na čínském internetovém vyhledávači Baidu začali podle studie podstatně častěji zadávat slova, která charakterizují symptomy nemoci covid-19, jako je „kašel“ nebo „průjem“.

„Očividně se ve Wu-chanu něco dělo ještě před obdobím, které je považováno za počátek pandemie nového koronaviru,“ řekl podle zpravodajského serveru BBC vedoucí výzkumu John Brownstein.

Čínská vláda studii označila za směšnou a uvedla, že se zakládá na povrchních informacích. „Je naprosto směšné přijít s těmito závěry na základě povrchního pozorování takových věcí, jako je objem dopravy,“ prohlásila na dnešní tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čhun-jing.

Přesvědčivá není studie ani podle některých odborníků, které oslovila agentura Reuters. Podle virologa Paula Digarda z Edinburghské univerzity je použitá metoda zajímavá a do určité míry přesvědčivá, nelze však jednoznačně určit, co bylo příčinou výsledků – jak ostatně připustili i autoři studie. „Bylo by zajímavé – a možná i přesvědčivější – vidět kontrolní analýzu dalších čínských měst mimo Chu-pej,“ dodává odborník.

„Je to zajímavá práce, ale nejsem si jistý, že nás někam posune,“ uvedl Keith Neal, který se zabývá epidemiologií a infekčními nemocemi na univerzitě v anglickém Nottinghamu. Jedním z důvodů pochyb podle něj je, že studie se zabývala nejméně jednou nemocnicí určenou pro děti, a zatímco děti často dostanou chřipku, málokdy onemocní covidem-19.