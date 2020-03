Trump chce do Velikonoc USA otevřít, nechce krizi

Americký prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy nejsou stavěny na to, aby se zastavily, a dodal, že rozsáhlá restriktivní opatření mohou být destruktivní. Vyjádřil naději, že se země opět otevře do Velikonoc, tedy do 12. dubna, a zdůraznil, že věří, že Američané budou schopni dodržovat kvůli koronaviru bezpečný odstup a brzy se budou moci vrátit do práce. Šéf Bílého domu to řekl v rozhovoru s televizí Fox News. Odborníci naopak dlouhodobě tvrdí, že omezení jsou nutná, aby se zabránilo kolapsu nemocnic, a volají po zpřísnění stávajících opatření, napsala agentura AP.

Trump zdůraznil, že země v minulosti nezavedla podobná omezení kvůli nákaze, a dodal, že v průměru na sezónní chřipku ve Spojených státech a při autonehodách umírají desetitisíce lidí a nezastavuje se kvůli tomu chod země. Také poznamenal, že recese by mohla mít více obětí než koronavirus.

Lékaři a další odborníci naproti tomu opakovaně zdůraznili, že pokud Američané nebudou nadále důsledně omezovat společenské interakce, izolovat se a pracovat z domova, zahltí počty nemocných zdravotnický systém a hrozí mnohem více mrtvých a podobná situace jako v Itálii, připomíná agentura AP. Ačkoli nejhorší ohniska v USA se zatím soustřeďují na několik míst, včetně New Yorku, experti varují, že se vysoce infekční nemoc bude dál šířit.

Bezprecedentní omezení stanovená na 15 dní v USA už trvají více než týden a jejich cílem je výrazně snížit míru veřejných aktivit. Dodržovaní doporučení vydaných Střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je dobrovolné, mnoho států a místních úřadů ale už zavedlo povinná opatření, která jsou v souladu s pokyny CDC či ještě přísnější. Newyorský guvernér Andrew Cuomo ještě před Trumpovým včerejším prohlášením uvedl, že nemocnice ve státě budou brzy přetíženy, což bude mít za důsledek úmrtí, kterým se dalo zabránit, a to i se současnými opatřeními.

Koronaviru podle AP podlehlo už více než 600 Američanů a přes 46.000 se nakazilo. Včera se potvrdila nákaza u tří příslušníků amerického námořnictva na letadlové lodi v Pacifiku, podle agentury Reuters jde o první potvrzený případ nákazy na lodi americké armády.

Už dříve Trump řekl, že úřady na konci 15denního preventivního plánu vyhlášeného 16. března zváží, zda by se nemohla omezení uvolnit alespoň v místech, která jsou nákazou méně zasažena. V domácích ohniscích onemocnění, kterým je například stát New York, by pak omezující opatření platila dál. O jejich míře a trvání by rozhodovali tamní guvernéři.

Šéf sboru náčelníků štábů americké armády Mark Milley řekl, že ačkoli není jasné, jak dlouho současná pandemie potrvá, dá se na základě modelů z jiných zemí očekávat, že v USA může trvat až do července.