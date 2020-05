Trump pohrozil trvalým zastavením financování WHO

Americký prezident Donald Trump pohrozil trvalým zastavením amerického financování Světové zdravotnické organizace (WHO) a přehodnocením členství USA. Napsal to v dopisu šéfovi WHO, který zveřejnil na twitteru.

Trump uvedl, že pokud se WHO do 30 dnů nezaváže k výrazným zlepšením, promění dočasné zmrazení amerického financování organizace na trvalé a přehodnotí členství Spojených států. Podle Trumpa WHO musí prokázat nezávislost na Číně. V této souvislosti šéf Bílého domu poznamenal, že jeho vláda o reformách jedná s šéfem WHO Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem.

Trump přikázal dočasně přerušit americké financování WHO v polovině dubna a obvinil organizaci z šíření čínských „dezinformací“ o koronavirové nákaze, což Peking odmítá. USA byly největším přispěvatelem, loni organizaci zaslaly asi 22 procent jejího rozpočtu. Americký ministr zdravotnictví Alex Azar v pondělí navázal na předchozí kritiku ze strany Washingtonu a obvinil WHO, že selhala a umožnila nekontrolovatelné šíření koronaviru.

Ghebreyesus v pondělí podpořil „nezávislé“ vyšetření původu pandemie i počínání jeho organizace v ní a slíbil, že jej nařídí „v nejbližším vhodném okamžiku“.

Čínský prezident Si Ťin-pching rovněž podpořil zhodnocení světové reakce na pandemii a přislíbil dvě miliardy dolarů (51,1 miliardy Kč) během dvou let na boj s koronavirem. Slíbil také, že případnou vakcínu, kterou by vyvinula Čína, dostanou k dispozici všichni. Tvrzení USA o čínském zatajování epidemie ale Si odmítl.