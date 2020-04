Turistické oddíly mládeže nechápou plánování vlády ohledně táborů

Asociace turistických oddílů mládeže (TOM) nerozumí tomu, proč by měly být tábory kvůli riziku nákazy koronavirem povoleny nejdřív až v srpnu. Podle jejího předsedy Tomáše Novotného není riziko v hotelu či v nákupním centru menší než na táboře s programem a disciplínou. Doufá, že epidemiologové se zástupci vlády tento postoj přehodnotí. Podporovatelé táborů podepisují na internetu také petici, dosud se k ní přidalo kolem 2800 lidí.

Podle Novotného je asociace TOM podobně jako další pořadatelé táborů zmatená z informací o uvolňování opatření proti koronaviru ve vztahu k akcím pro děti. Vláda totiž v úterý uvedla, že by se od 8. června mohly konat zotavovací akce pro děti do 15 let. Ve čtvrtek ale ministr školství Robert Plaga (ANO) s epidemiologem Rastislavem Maďarem řekli, že by tábory mohly být při příznivém vývoji epidemie až v srpnu, pokud vůbec.

„Potřebujeme plánovat, chystat tábory, potřebujeme mít motivaci a naději,“ uvedl Novotný. Doufá proto, že o tom politici a epidemiologové se zástupci mládežnických organizací budou ještě jednat. K diskusi je v dopise vyzvala také Česká rada dětí a mládeže společně mimo jiné se zástupci Sdružení pracovníků Domů dětí a mládeže a Sdružení místních samospráv.

Podle Novotného uspořádala Asociace TOM loni kolem 160 stálých, vodáckých či putovních táborů. Zúčastnilo se jich zhruba 5400 dětí. Přibližně 60 procent těchto táborů se konalo v červenci, uvedl. Podobný počet jich je podle asociace ve hře i letos. Táborníci by podle Novotného měli být většinou z jednoho oddílu, ve kterém se celoročně scházejí.

Zastánci táborů také na internetu podepisují petici na jejich podporu. „Na těchto akcích se téměř nevyskytují žádní jedinci, které by nemoc covid-19 ohrožovala. Akcí se účastní děti a většinou mladí vedoucí nebo trenéři, tudíž nejméně ohrožené skupiny,“ uvádějí v jejím textu. Podle petice naopak nekonání táborů povede k tomu, že děti budou o prázdninách hlídat prarodiče, kteří patří ke skupině více ohrožené novým koronavirem.

Signatáři petice rovněž upozorňují, že děti jsou již nyní jeden měsíc bez přímých sociálních kontaktů se svými vrstevníky. „Jejich život se nyní z velké části odehrává na internetu a sociálních sítích v uzavřených bytech a domech a nikdo neví, jak dlouho to bude ještě trvat. Dopřejme našim dětem kamarády a pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě,“ vyzývají.