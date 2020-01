U hradecké fakultní nemocnice je nové parkoviště pro 205 aut

Město Hradec Králové otevřelo u Fakultní nemocnice Hradec Králové provizorně vybudované parkoviště pro 205 osobních aut. Parkovací plocha z panelů a roštů vysypaných kamením má pomoci řešit velký nedostatek parkovacích míst v areálu nemocnice a jejím okolí. Parkoviště stavbaři postavili na louce u hlavního vjezdu do nemocnice. Radnici stavba přišla na 11,3 milionu korun bez DPH.

„Pomáháme tím snížit parkovací deficit tohoto největšího zdravotnického zařízení v severovýchodních Čechách,“ řekl náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Nyní je v areálu nemocnice oficiálních 850 parkovacích míst a dalších 470 míst dosud bylo na parkovištích vně areálu. Řidiči však parkují i na zákazech stání a na travnatých plochách, takže celkem v nemocnici a jejím okolí parkuje přes 2000 aut.

Do budoucna město plánuje u nemocnice parkovací dům. Jeho výstavba však záleží na tom, jak rychle stát, město a kraj vybudují křižovatku Mileta na silničním okruhu v sousedství nemocnice.

Nové parkoviště, které má i osm míst pro zdravotně postižené, bude pro parkující zatím zdarma. „V tuto chvíli se zároveň řeší vše potřebné kolem instalace závor při vjezdu a výjezdu z parkoviště, včetně režimu zpoplatnění. Předpokládáme, že ještě po nějaký čas zde bude parkování zdarma,“ uvedl Bláha.

Parkovací plochy vně areálu nemocnice zpoplatněné nejsou. Parkování v areálu nemocnice je prvních 30 minut zdarma, dál se platí deset korun za půl hodiny parkování.

O budoucím režimu nového parkoviště město jedná s nemocnicí. Radnice uvažuje o dohodě s nemocnicí o tom, že by parkoviště využívali zaměstnanci nemocnice, kteří dosud parkují v areálu. Nemocnice uvedla, že pokud by parkovací plocha přešla pod její správu, byl by na ní stejný režim parkování jako v nemocničním areálu.

Radnice nevylučuje, že by parkoviště mohlo být součástí budoucí směny nemovitostí mezi městem a státem. Směnou parkoviště a dalších městských pozemků, které by využila nemocnice, by město mohlo získat bývalou ubytovnu nemocnice na sídlišti Moravské Předměstí. „Je to o dalším jednání, možná o dalších pozemcích. Věc je zatím otevřená,“ řekla v pondělí na jednání hradeckého zastupitelstva náměstkyně primátora pro majetek Věra Pourová (ANO). Město chce ubytovnu získat a zabránit tak možnosti, že by se z ní v budoucnu mohlo stát bydlení například pro zahraniční dělníky.

Kvůli nedostatku parkovacích míst lidé u nemocnice parkují i na místech, kde se parkovat nemá, například mezi stromy, na trávě a v blátě a kalužích na levém břehu Labe. Podle radnice by se právě živelné parkování na kořenech stromů na břehu Labe mělo po vybudování provizorního parkoviště redukovat. Radnice má studii, jak lokalitu u nábřeží upravit, náklady na úpravy odhaduje na šest milionů korun.

Proti původním předpokladům bylo parkoviště nakonec dražší asi o dva miliony korun. Stavbu prodražily dodatečné práce na zvýšení podloží parkoviště a náklady na odvoz a likvidaci stavebních materiálů, které se pod trávou na ploše parkoviště našly. Termín dokončení dodatečné práce neodsunuly, naopak se stavbařům podařilo vše dokončit téměř o měsíc dříve.