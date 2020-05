Úmrtí s koronavirem rychle přibývají v USA, Británii či Brazílii

Globální bilance pandemie covidu-19 dnes opět narůstala o další tisíce nakažených a mrtvých. Ze Spojených států bylo v souvislosti s nemocí hlášeno více než 71.000 úmrtí, přičemž poslední denní přírůstek obětí opět překonal hranici dvou tisíc. Stovky nových obětí ohlásily Španělsko, Francie, Itálie i Británie, kde už oficiální bilance překonala 30.000 zemřelých, zatímco Brazílie ohlásila nejvyšší denní nárůst obětí od počátku epidemie. Vlády Německa či Nizozemska zároveň oznamovaly plány na zmírňování preventivních opatření, která tvrdě dopadají na hospodářský růst EU. Podle Evropské komise letos unii čeká propad o rekordních 7,4 procenta. Pro Česko komise předpovídá propad o 6,2 procenta.

Podle světových zpravodajských agentur už úřady globálně covidu-19 připisují úmrtí více než 258.000 lidí. Nejvíce obětí evidují v USA, kde se koronavirem nakazilo nejméně 1,2 milionu lidí. S covidem-19 tam zemřelo přes 71.000 lidí, přičemž poslední denní bilance činila 2333 mrtvých. Prezident Donald Trump přesto v úterý oznámil, že ukončí činnost svého krizového koronavirového týmu. Dnes ale na twitteru uvedl, že působení speciální pracovní skupiny bude pokračovat, přičemž se její složení bude měnit podle aktuálních potřeb.

Pandemie postihla USA v době kampaně před listopadovými prezidentskými volbami a v jejich organizaci způsobila značné problémy. Například demokraté ve státě New York se rozhodli zrušit červnové prezidentské primárky, místní soud to ale označil za protiústavní. V klání o demokratickou nominaci přitom zůstal jediný aktivní uchazeč, a to Joe Biden.

Nakažených i mrtvých dál přibývá kromě USA také v Evropě, kde od úterka nejvyšší statistiku obětí hlásí Británie. Dnes překročila hranici 30.000 mrtvých poté, co vláda ohlásila dalších 649 úmrtí. Za den také i díky posílenému testování přibylo 6111 odhalených nákaz, což bylo podle BBC třetí nejvyšší denní číslo za dobu epidemie.

Itálie ohlásila více nových úmrtí než v úterý, když informovala o 369 dodatečných obětech. Podobně tomu bylo u Španělska, kde za den počet zemřelých s koronavirem vzrostl o 244. Předchozí tři dny byly denní přírůstky vždy nižší než 200. Španělský parlament dnes opět prodloužil nouzový stav, který tak potrvá nejméně do 24. května.

V Německu přibylo 947 nakažených a 165 mrtvých. Podle kancléřky Angely Merkelové má země „první fázi pandemie“ za sebou, což umožňuje pokračovat v odbourávání preventivních opatření. Po jednání Merkelové s ministerskými předsedy německých spolkových zemí byl oznámen plán otevření všech obchodů či obnovování společenského života. Od druhé poloviny měsíce se budou moci bez diváků hrát zápasy fotbalové bundesligy.

Kromě Německa uvolňují omezení přijatá v boji s koronavirem, případně takový postup oznamují, i další země včetně Slovenska, Nizozemska, Belgie či Turecka. Na Slovensku otevřely dnes i větší prodejny a s omezeními i další provozy včetně služeb. Počet nových potvrzených případů koronaviru je zde již 11 dnů v řadě pouze jednociferný. Rakousko, které omezení zmírňuje od poloviny dubna, dnes ovšem prodloužilo do konce měsíce zdravotní hraniční kontroly, včetně na hranicích s ČR.

Vrchol koronavirové epidemie podle všeho naopak stále čeká Rusko, které čtvrtý den za sebou zaznamenalo více než 10.000 nových nakažených a celkem jich je už registrováno 165.929. Bilance úmrtí se drží na relativně nízké úrovni. Celkem dosud v zemi podle krizového štábu zemřelo 1537 infikovaných.

V Brazílii za uplynulých 24 hodin přibylo takřka 7000 nových případů nákazy a 600 lidí na komplikace související s nemocí covid-19 zemřelo. Denní nárůst obětí je tak nejvyšší od počátku epidemie. V zemi s 210 miliony obyvatel se dosud nakazilo 114.715 lidí, z nichž 7921 zemřelo.

Čína, ze které se začal koronavirus do světa šířit, zaznamenala dva nové případy nákazy a u dalších 20 lidí byl virus potvrzen bez příznaků. Stejně jako v pondělí podle vlády nikdo s covidem-19 ani v úterý v pevninské Číně nezemřel. V epicentru nákazy, tedy ve velkoměstě Wu-chan, se dnes po měsících do tříd vrátily desetitisíce studentů středních škol.

Dnešek také přinesl další americkou kritiku Číny v souvislosti s počátkem pandemie. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí uvedla, že šéf americké diplomacie Mike Pompeo nemůže předložit důkazy o tom, že šíření SARS-CoV-2 začalo v čínské laboratoři, jak tvrdí, protože žádné nemá. Pompeo dnes údajné důkazy před novináři zmiňoval znovu, konkrétní však opět nebyl.

Podle nově zveřejněných zjištění vědců z londýnské univerzity UCL, se koronavirus z Číny rozšířil ještě před koncem loňského roku. Genetici na základě odhalených mutací usuzují, že virus je nyní ve fázi adaptace na lidského hostitele.