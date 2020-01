V Česku se od včerejška vydávávají nové elektronické neschopenky

V Česku se vydávají elektronické neschopenky. Podle ministerstva práce je systém plně funkční a zjednoduší předávání informací mezi nemocnými, doktory, správou sociálního zabezpečení a zaměstnavateli. Někteří lékaři a podnikatelé si ale stěžovali na to, že neměli možnost systém včas řádně odzkoušet. Část doktorů už ohlásila, že e-neschopenky nebudou používat. Za jejich vyplňování mimo jiné požadovali úhradu. Vládní koalice to odmítla.

„Vyřizování pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní a přinese výhody jak pro pacienty, tak pro zaměstnavatele, stejně jako pro ošetřující lékaře,“ sdělilo ministerstvo práce. Zdůraznilo, že elektronický systém je povinný. Náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD) už dřív řekl, že pokud by lékaři chtěli projekt bojkotovat, sankce za jednotlivý případ může činit až 10.000 korun. Papírové e-neschopenky by měly úplně skončit do dvou let.

Elektronické neschopenky mohou lékaři správě sociálního zabezpečení posílat přímo přes její portál, nebo přes svůj lékařský počítačový program. K údajům o pracovní neschopnosti svého pracovníka se rychleji dostanou i zaměstnavatelé. Pacienti pak budou dostávat papírové průkazky. Zaměstnavatelé už nebudou muset formuláře odesílat poštou sociální správě.

Někteří doktoři si stěžovali na to, že neměli včas možnost nové e-neschopenky zkoušet. Praktici poukazovali na to, že nyní část neschopenek vystavují za ambulantní specialisty. Oznámili už, že to od nynějška dělat nebudou a elektronickou neschopenku by měl vydávat ošetřující lékař. Lékaři ve Zlínském kraji pak uvedli, že budou dál vypisovat papírové formuláře na protest proti zvýšeným nákladům, které s elektronickými neschopenkami mají. Potíží se obávají i zaměstnavatelé. Uváděli, že ještě na konci listopadu firmy nový systém nedostaly k otestování.

Elektronické neschopenky měly původně začít fungovat už před rokem. První Babišova vláda ale chtěla tento projekt zrušit a připravit úplně nový od roku 2021. Po nástupu ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) se práce obnovily, spuštění se ale odložilo o rok na letošní leden. Mezitím zaměstnavatelé dostali ale vládní příslib, že elektronické neschopenky budou v provozu současně se zrušením karenční doby už od loňského července. Šest měsíců se měl používat ale jen provizorní systém. Od plánu se nakonec upustilo a počkalo se na letošní plnou verzi.