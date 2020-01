V roce 2021 se zřejmě znovu změní úhrady pojišťoven pro neslyšící

V roce 2021 se zřejmě znovu změní úhrady zdravotních pojišťoven pro sluchově postižené. Dětem s naslouchadly a implantáty by měly zůstávat příspěvky na dva přístroje i v dospělosti, dosud na ně nárok neměly. V tiskové zprávě o tom informoval Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. V Česku žije asi půl milionu sluchově postižených, jejich sluch se většinou zhoršil s věkem. Zhruba 15.000 lidí se narodilo s vadou sluchu, zhruba 7600 je hluchých od narození či dětství. Na lepší pomůcky si mnozí z nich doplácejí sami.

„Tyto dohody však ještě nejsou schváleny v zákoně. Pokud bude novela zákona, který úhrady řeší, schválena v nyní dohodnuté podobě, změny začnou platit zřejmě až od ledna 2021,“ uvedla prezidentka svazu Šárka Prokopiusová.

Kochleární implantát je elektronické zařízení, které nahrazuje poškozené části ucha a dodává zvukové signály do mozku. Sluchadla zesilují zvuky lidem, kteří mají sluch zhoršený. Díky přístrojům na obou stranách mohou postižení lépe identifikovat směr zvuku a odlišit zvuky od sebe.

Některé příspěvky se zvýšily už koncem loňského roku. Děti do 18 let mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za pět let, nejvýše 10.000 korun na jedno. Dosud to bylo zhruba 8700 korun. Pro dospělé byl příspěvek podle tíže postižení od 2700 do 5100 korun. Od prosince pojišťovna přispívá až 7000 korun na jedno sluchadlo jednou za pět let, hluchoslepí dospělí mohou mít dvě. Na speciální náhlavní nebo brýlová sluchadla na vedení zvuku kostí jsou příspěvky vyšší.

Neslyšící s implantovaným řečovým procesorem měli dosud nárok na příspěvek 180.000 korun na výměnu zevní části kochleárního implantátu jednou za deset let. Lidé, kteří ho budou mít voperovaný od loňského prosince, příspěvek dostanou jednou za sedm let.

Od loňského března zdravotní pojišťovny hradí vyšetření sluchu dítěte před nástupem do školy lékařem specialistou. Těžkou sluchovou vadu mají jedno až dvě z tisíce narozených dětí, tedy v ČR asi 100 až 200 dětí. Středně těžkou sluchovou vadu pak má až 1200 dětí za rok. Na celém světě má podle odhadů závažnou nedoslýchavost asi pět procent obyvatel, mezi nimi asi 32 milionů dětí.