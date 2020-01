Ve FN Ostrava se otevřelo Centrum telemedicínských služeb

Ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) začalo fungovat Centrum telemedicínských služeb. Prostřednictvím zdravotnických přístrojů a moderních technologií umožňuje telemedicína lékařům sledovat zdravotní stav pacientů na dálku, tedy bez nutnosti jejich osobní přítomnosti. Centrum se šesti operátory bude fungovat jako podpora celého systému. Novinářům to řekl Norbert Schellong, ředitel Ústavu vývoje a klinických aplikací, který po technické stránce zajišťuje provoz centra.

Podle Schellonga může být do projektu zařazena třeba pacientka s chronickou cukrovkou. Z ambulantního pracoviště je nejprve odeslána do centra, kde si vyzvedne všechny potřebné přístroje napojené na zařízení pro přenos dat. V centru získá i potřebné informace a podstoupí kontrolní měření. „Odchází s tím, že má stanovený plán měření a přesný manuál toho, co má dělat. Pacient se měří a má-li ty hodnoty v pořádku, tak se samozřejmě nic neděje,“ uvedl Schellong. Pokud ale nastane odchylka od stanovených hodnot, kontaktuje se pacient či lékař a stanoví se další postup.

V centru nyní pracuje šest operátorů. Jde o zdravotní sestry nebo biomedicínské inženýry. „Jejich úkolem je bdít nad celým systémem, protože ta telemedicína dneska není soběstačná, pořád je nutný ten člověk, aby komunikoval s pacientem, který má mnohdy třeba technické potíže, dojdou v přístroji baterie a podobně,“ uvedl Schellong. Úkolem operátorů je rovněž zpracovávání zpráv, které jsou pak odesílány lékařům.

Do projektu je podle Schellonga zapojeno několik stovek pacientů, včetně dětí. Jde například o hematoonkologické pacienty, pacienty Centra pro poruchu spánku, lidi se zvýšeným krevním tlakem či děti s respiračními problémy. Telemedicína má umožnit především péči o chronické pacienty. Centrum lze kontaktovat i na bezplatné lince 800 500 408.

Otevření centra ve fakultní nemocnici, která spadá pod ministerstvo zdravotnictví, se účastnil ministr Adam Vojtěch (ANO). Telemedicína je podle něj budoucností v poskytování zdravotních služeb. „Obecně digitalizace promění zdravotnictví. Už to vidíme dnes na zahraničních příkladech využívání umělé inteligence ve zdravotnictví. To, že pacient může být monitorován na dálku a může pouze posílat data, která počítač vyhodnotí, výrazně zefektivní poskytování služeb, protože lékař se skutečně může věnovat těm pacientům, kteří to potřebují,“ řekl ministr.