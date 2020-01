Ve FN Ostrava se začal budovat pavilon pro psychiatrickou péči

Ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) začala výstavba pavilonu pro psychiatrickou péči. Čtyřpatrová stavba za 358 milionů korun má zkvalitnit péči o psychiatrické dospělé i dětské pacienty. Vzniknou v ní tři lůžková oddělení rozdělená podle potřeb pacientů, řekl novinářům primář Psychiatrického oddělení FNO Petr Šilhán.

„Jedno oddělení bude pro pacienty s neklidem. Jedno oddělení bude pro pacienty se zhoršenou schopností fungování, tedy především gerontopsychiatrickou populaci a jedno bude zaměřeno na léčbu neurotických osobnostních poruch a závislostí,“ uvedl Šilhán. Místo původních 24 lůžek jich nově bude oddělení mít 66.

V přízemí pavilonu vzniknou ergoterapeutické dílny, tělocvična či pracovna fyzioterapeuta. Značná část prostor bude vyhrazena i dětské psychiatrické péči, což umožní zdvojnásobit počet psychologických a psychiatrických ambulancí. Vznikne dětský denní stacionář pro pacienty od šesti do 12 let. „Umožní to jejich intenzivní léčbu bez nutnosti hospitalizace a tudíž bez nutnosti vytrhávat je z rodinného prostředí,“ řekl Šilhán. Součástí stavby tak bude i dětské hřiště.

Psychiatrie podle Šilhána o své rozšíření usilovala skoro deset let. „Před několika lety se nám podařilo zrekonstruovat ambulantní trakt pro dospělé pacienty, ale to, co nás trápí, je stále právě nedostatek psychiatrických lůžek a také dětskou psychiatrickou péči poskytujeme v nevyhovujících podmínkách. Oba problémy by výstavba nového pavilonu měla vyřešit,“ doplnil Šilhán. Stavba by měla trvat necelé dva roky a za tu dobu chce oddělení získat i potřebný personál.

Do soutěže na výstavbu se přihlásilo 11 firem. Stavba bude hrazena z prostředků EU a státního rozpočtu. Psychiatrický pavilon bude sloužit i jako výukové pracoviště Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

„Psychiatrické diagnózy dneska stoupají. Dnes máme v České republice 21 procent lidí, kteří trpí nějakou formou duševního onemocnění. To, co je problém, je, že nám chybí komunitní služby, což se teď mění, protože vznikají Centra duševního zdraví, ale také nám chybí právě akutní lůžka,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) při slavnostním zahájení stavby.

Psychiatrické oddělení FNO ročně hospitalizuje přes 600 pacientů. Mnozí dokončují léčbu právě v denním stacionáři, který byl otevřen v roce 2017.