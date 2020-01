Vědec bude díky evropskému grantu zkoumat imunitní systém

Prestižní grant Evropské organizace pro molekulární biologii (EMBO) získal Peter Dráber z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mohl si tak založit tým, s nímž bude zkoumat buněčnou komunikaci v imunitním systému. EMBO mu po dobu tří let vyplatí 50.000 eur (zhruba 1,2 milionu korun) ročně. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí fakulty Petra Klusáková.

Vědci se zaměří na buňky imunitního systému. Dráber uvedl, že ten sice člověka chrání před infekcemi a rakovinou, jeho chybná aktivace však může podnítit autoimunitní onemocnění. Mezi takzvanými signálními molekulami mají zásadní roli cytokiny. Například cytokin IL-17 je klíčový pro obranu proti kvasinkovým infekcím, ale zároveň ovlivňuje rozvoj psoriázy neboli lupénky. Cytokin TNF je podle vědců nezbytný pro zahájení imunitní odpovědi, podílí se však také na spouštění revmatoidní artritidy.

„K nastavení rovnováhy mezi imunitní odpovědí a tolerancí k vlastním tkáním je nezbytné, aby si buňky sdělovaly, jak postupovat v případě infekce a kdy imunitní odpověď ukončit. Naše laboratoř bude detailně studovat, jakým způsobem spolu buňky komunikují na molekulární úrovni. Tyto poznatky chceme využít k identifikaci nových potenciálních terapeutických cílů pro regulaci imunitní odpovědi,“ uvedl Dráber.

Výzkum by tak mohl přispět k vývoji nástroje, který by posílil imunitu při infekčních a nádorových onemocnění, ale také by uměl imunitu potlačit.

EMBO letos vedle Drábera udělila takzvané instalační granty dalším osmi mladým vědcům z Estonska, Polska, Portugalska a Turecka. Peníze mohou čerpat v rozmezí tří až pěti let. Také Dráber si může projekt prodloužit o dva roky.