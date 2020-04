Vláda schválila návrh na možnost vycestování z ČR po 14. dubnu

Lidé budou po 14. dubnu možná moci v odůvodněných případech vycestovat z ČR. Vláda dnes schválila návrh Ústředního krizového štábu, řekla jeho mluvčí Klára Dlubalová. Zrušení plošného zákazu vycestovat, který byl zaveden kvůli šíření nákazy nového koronaviru, bude podle ní platit v případě, že Sněmovna rozhodne o prodloužení nouzového stavu.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) po dnešním jednání vlády novinářům řekl, že se dnešním usnesením kabinetu mění možnost vycestování za účelem nezbytně nutných aktivit v zahraničí. Může jít o služební cestu, montáž výrobního zařízení, technickou opravu nebo například návštěvu lékaře či příbuzného. Po návratu budou muset lidé do dvoutýdenní karantény.

Podle návrhu štábu by pravidla vycestování měla fungovat s omezeními jako u vnitrostátního pohybu, řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podrobnosti bude štáb ještě řešit. Ministr chce, aby byl návrh co nejjednoznačnější. Informace k materiálu poskytne podle Dlubalové v úterý na tiskové konferenci.

Štáb navrhoval podle vyjádření Hamáčka (ČSSD) z dnešního dopoledne i nová pravidla pro takzvané pendlery. Nemuseli by podle něj pokaždé do karantény, ale museli by být všichni testováni. Havlíček však uvedl, že se pro ně zatím nic měnit nebude.

Nyní zatím do Velikonoční neděle 12. dubna trvá až na výjimky zákaz vycestování obyvatel České republiky stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka. První zákaz cestování přes hranice kabinet přijal s účinností od soboty 14. března, týkal se jen vymezených rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy.