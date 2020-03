Vláda upravila dobu pro nákupy seniorů na čas od 07:00 do 09:00

Dvě hodiny vyhrazené pro nákupy seniorů v obchodech s potravinami či drogeriích nebudou nadále od 10:00 do 12:00, ale už mezi 07:00 a 09:00. Na zasedání o tom rozhodla vláda a upravila tak své středeční usnesení, informoval novináře ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nová verze opatření se naopak již po připomínkách lékárníků nebude vztahovat na lékárny.

Do obchodů mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Opatření má bránit rizikovou skupinu seniorů před novým typem koronaviru. Vojtěch řekl, že změna reaguje na diskusi s reprezentanty maloobchodu. „Upozornili nás, že ty původní hodiny nejsou úplně nejvhodnější z hlediska toho, jak tyto osoby jsou zvyklé nakupovat,“ uvedl.

Nově stanovená doba podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy výrazně lépe potřebám seniorů vyhovuje. zkušenost podle něj ukázala, že většina z nich přišla do obchodů před 10:00 a potkala se tam s mladšími zákazníky. „Chápu, že to (změna času vyhrazeného seniorům) může být nepohodlné pro lidi, kteří si chtějí koupit svačinu na cestu do práce, a je mi líto, že se k takovýmto opatřením musí přistupovat. Ale pevně věřím, že trocha nepohodlí pro mladší lidi bude více než vyvážena zachráněním i jediného života důchodce,“ dodal. Většina obchodů podle něj otevírá právě v 07:00, tam kde provoz začíná později, platí podle Prouzy omezení od okamžiku otevření do 09:00.

Původní usnesení vlády zakázalo všem osobám s výjimkou lidí nad 65 let přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin mezi 10:00 a 12:00. Doplnilo ho mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které zmiňuje také prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků. Věkové omezení neplatí pro majitele, provozovatele a zaměstnance prodejen.

Lékárny v nové verzi opatření nebudou. Vojtěch to vysvětlil kritickými námitkami samotných lékárníků. V jejich provozovnách omezení totiž není vhodné mimo jiné proto, že lidé do nich obvykle zamíří v závislosti na čase předchozí návštěvy u lékaře.

Opatření nezakazuje nakupovat starším občanům mimo vymezenou dobu. Do obchodů by ale podle doporučení jindy chodit neměli, protože tím ohrožují sami sebe, uvedl ve středu šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Podle statistické ročenky bylo v ČR na konci roku 2018 mírně přes dva miliony lidí starších 65 let. Tvořili zhruba 19,6 procenta obyvatelstva Česka.