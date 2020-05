Vláda už asi nebude žádat poslance o prodloužení nouzového stavu

Vláda už pravděpodobně nebude žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu po 17. květnu. V diskusním pořadu televize CNN Prima NEWS se na tom shodli premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Prodloužení nouzového stavu do 17. května schválila na žádost vlády Sněmovna, jak stanovuje zákon.

„Já myslím, že jsme se domluvili a zítra (v pondělí) máme vládu, že nebudeme žádat a že zkrátka ten plán rozvolňování zvládneme těmi kompetencemi ministra vnitra a ministra zdravotnictví,“ řekl Babiš. „Z mého pohledu po tom 17. (květnu) může nouzový stav skončit,“ řekl Hamáček.

Babiš doplnil, že vláda připravila návrh nového takzvaného pandemického zákona, který má platit do konce roku. „A zatím bychom to mohli asi, pokud kolega (Hamáček) s tím souhlasí, zvládnout bez žádosti o prodloužení nouzového stavu,“ řekl Babiš. Vláda bude průběžně vyhodnocovat vývoj situace a bude podle harmonogramu pokračovat v uvolňování, poznamenal Hamáček. Nový zákon počítá mimo jiné s tím, že by mimořádná rozhodnutí ministra zdravotnictví dodatečně do 48 hodin stvrzovala vláda.

Hamáček také řekl, že nový zvláštní zákon, který vláda připravila, bude Sněmovna na žádost opozice projednávat standardním způsobem, i když se budou zkracovat lhůty k jeho projednání. „Současně ministerstvo vnitra připraví komplexní revizi krizové legislativy. Proč? Protože my jsme museli bojovat se zbraněmi, které jsme měli. A české krizové zákonodárství je postaveno na tu jedinou pohromu, se kterou máme velké zkušenosti, a to jsou povodně,“ popsal Hamáček. Zákony proto podle něj neřeší situace kolem epidemií.

„Takže jsme se dohodli, že do toho zákona o bezpečnosti, což je ústavní zákon, tam je potřeba, aby se to odvíjelo od ústavního zákona, dáme nový nouzový stav, ‚stav pandemie‘, ze kterého si potom vláda odvodí svoje pravomoci v případě nějaké pandemie,“ popsal Hamáček. Ujistil, že nové opatření bude mít kontrolu ze strany Sněmovny, která bude mít právo v případě nesouhlasu takový stav zrušit.