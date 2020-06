Vojtěch: Za nárůstem počtu případů covidu-19 je Karvinsko a OKD

Nárůst počtu případů covidu-19 v Česku není podle ministerstva zdravotnictví druhou vlnou epidemie nového koronaviru. Nové případy přibývají hlavně po rozsáhlém testování na Karvinsku a v těžební firmě OKD. V diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V tom se s ním shodl i jeho partner v diskusi, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda (ODS). Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v České televizi (ČT) řekl, že o druhou vlnu epidemie by šlo tehdy, kdyby byl podobný nárůst nakažených jako na Karvinsku v celé ČR.

„Není to druhá vlna z našeho pohledu. Protože my teď provádíme poměrně masivní testování v tom nejpostiženějším regionu, a to je Karvinsko, a to stále tak trvá,“ řekl Vojtěch. „Týká se to hlavně OKD a to jsou hlavně ty záchyty, které tvoří vlastně ten masivní nárůst. Jenom na Karvinsku je to 122 nových případů, za včerejšek,“ dodal ministr.

„Co dělá ten nárůst, je skutečně v této chvíli Moravskoslezský kraj, a my musíme zabránit tomu, aby to šlo dál,“ řekl Prymula v Otázkách Václava Moravce. Upozornil, že i přes větší denní přírůstky počtu nemocných setrvale klesá počet hospitalizovaných s covidem-19, což znamená že nemoc neproniká do rizikových skupin.

Podotkl také, že druhá vlna epidemie je nyní například v Izraeli, kde po rozvolnění opatření začaly stoupat počty nově nakažených. V sobotu v zemi podle serveru worldometers.info přibylo 621 nakažených, po zavedení opatření přitom denní nárůsty klesly na jednociferná čísla.

Ministr Vojtěch řekl, že plánované celorepublikové rozvolňování přijatých opatření od 1. července se nebude týkat Karvinska. „Do jisté míry plánujeme, že opatření se budou zpřísňovat,“ uvedl. Bude se to týkat hromadných akcí, například sportovních nebo kulturních, kde chce ministerstvo stanovit horní hranici účasti maximálně na 100 lidí, zatímco v celé ČR to je 1000 osob. Limit na Karvinsku by se tak měl snížit z nynějších 500 osob u akcí konaných uvnitř budov i venku.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na facebooku uvedl, že na Karvinsku a v dalších městech a obcích bude od úterý zřejmě platit mimořádné opatření proti koronaviru. Jmenoval města v okresech Karviná a Frýdek-Místek. Uvedl, že hospody tam místo od 06:00 budou smět otevírat až od 08:00. V ČT pak premiér řekl, že tam bude asi potřeba testovat na covid-19 přeshraniční pracovníky. Vojtěch v ČT uvedl, že kvůli ochránění rizikových skupin budou v části Moravskoslezského kraje v nemocnicích a sociálních zařízeních plošné testy zaměstnanců a nových klientů. Nadále zde budou podle něj povinné roušky ve vnitřních prostorách.

Roušky naopak zřejmě nebudou od 1. července povinné v pražské MHD s výjimkou metra, řekl Babiš ČT. Jak to bude v hlavním městě v jiných vnitřních prostorách, neuvedl. Praha vypadá dobře, řekl premiér ve videu zveřejněném na facebooku.

Vojtěch na CNN Prima News poznamenal, že nárůst je i v dalších oblastech, ale jde o přírůstky v rozsahu deseti či 15 případů, takže se podle něj nedá hovořit o eskalaci. „Není to otázka plošného nárůstu v rámci celé republiky,“ zdůraznil. Poukázal na to, že například počet nových případů v Praze klesá.

„Já se domnívám, že je to normální vývoj, který se dal čekat,“ řekl místopředseda zdravotnického výboru Sněmovny Svoboda. Také podle něj nejde o druhou vlnu.