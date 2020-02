Vybavení pražské ZZS stačí pro pacienty s podezřením na COVID-19

Pražská zdravotnická záchranná služba (ZZS) má dostatečné vybavení pro výjezdy k pacientům s podezřením na nemoc COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Její sanitky mají sadu ochranných obleků, respirátorů a dalších pomůcek. Záchranáři mají k dispozici také uspokojivé zásoby těchto věcí. Řekla to mluvčí záchranné služby v Praze Jana Poštová. Pro převoz pacientů s potvrzenou vysoce infekční nákazou podle ní služba speciální sanitku nemá, tyto převozy pro ni nyní zajišťuje soukromá firma.

Nemoc COVID-19, která se na konci loňského prosince poprvé objevila v Číně, se v posledním týdnu začala rychleji šířit i po Evropě. V ČR zatím nákaza potvrzena nebyla. Nejvíce onemocnění je v části severní Itálie, kde úřady evidují zhruba 470 lidí s potvrzenou nákazou. Případy onemocnění potvrdilo už 18 evropských zemí.

Pokud by pražská ZZS vyjížděla k člověku, který by mohl být nakažen novým koronavirem, budou k němu zdravotníci podle dohody s hygieniky přistupovat v ochranných oblecích, uvedla mluvčí záchranné služby. „To znamená, že záchranáři oblékají speciální ochranné pomůcky, včetně respirátorů,“ upřesnila. Respirátor by podle ní preventivně dostal i pacient, kterého by pak sanitka převezla do Nemocnice Na Bulovce, dodala. Podle Poštové jde o sadu pomůcek, kterými jsou běžně vybaveny všechny sanitky. Pražská záchranná služba má přes den takových vozů asi 35, řekla. Tyto pomůcky vozy měly už před výskytem nemoci COVID-19.

Záchranná služba má podle ní také dostatečné rezervní zásoby vybavení, a to včetně roušek. „Zásoby asi desetinásobně a nyní i vícekrát převyšují počet výjezdových skupin, který je danou dobu ve službě,“ řekla. Zdravotníci jsou podle ní schopni zajistit převoz pacienta s podezřením na koronavirus odkudkoli v Praze.

Zatím nevyjasněný je podle Poštové postup v případě, že by bylo třeba převézt člověka, u kterého by onemocnění COVID-19 už bylo potvrzeno. Záchranná služba by se o tom pak opět musela poradit s hygieniky, protože nemá sanitku s infekční jednotkou pro převoz pacienta s vysoce nakažlivou infekcí, uvedla Poštová. O převoz takového člověka by se podle ní zřejmě musela postarat soukromá firma Meditrans, která dostatečnou výbavou disponuje, nebo by vyjely běžné sanitky ZZS s ochrannými pomůckami, řekla.

Podle vedoucího operačního střediska Meditrans Jana Klimeše je speciální sanitka vybavená izolovaným filtroventilačním prostorem. Vůz se využívá na vyžádání epidemiologa, pokud je některá nemoc definována jako vysoce nakažlivá, řekl. Firma má podle něj takovou sanitku jednu. „Transport se realizuje speciálně vyškoleným týmem, který pravidelně nasazení nacvičuje,“ uvedl. Jeho součástí jsou podle něj dvě výjezdové skupiny, a to takzvaný transportní a podpůrný tým. Firma má kromě toho ještě zhruba 50 sanitních a zdravotnických vozů různých kategorií, dodal.

Pražský ZZS v souvislosti s šířením koronaviru už dříve požádala město o pořízení sanitky pro převoz vysoce infekčních pacientů. Za běžných okolností by měl vůz fungovat jako normální sanitka. Pro se vyslovili také primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) a radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě).

Pražská záchranná služba má více než 20 výjezdových základen. Loni záchranáři řešili 128.238 případů, o 759 méně než předloni, a dispečeři přijali 209.000 volání na tísňové linky.