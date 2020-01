Vybudování tzv. PET centra v Liberci si vyžádá asi 180 mil. Kč

Liberecká nemocnice chce v polovině roku 2022 otevřít specializované pracoviště, které jí pomůže při diagnostice nádorových onemocnění. Na takzvané PET centrum bude podle generálního ředitele krajské nemocnice Richarda Lukáše potřeba zhruba 180 milionů korun. Z toho 100 milionů si vyžádá jen postavení nové budovy.

„Možná to připadá, že je to strašně drahé, ale je to budova, která musí být ve speciálním formátu kvůli ionizujícímu záření,“ řekl novinářům Lukáš. Proto se podle něj budou muset použít stavební procesy a materiály dražší než u obvyklých staveb.

Pozitronová emisní tomografie (PET) představuje špičku v diagnostice a sledování efektivity u onkologických onemocnění. „Je to jednak zpřesnění diagnózy, ale hlavně velmi často sledování vývoje léčby i u lidí, kteří jsou léčeni chemoterapeuticky,“ uvedl ředitel. Nejbližší taková pracoviště jsou od Liberce vzdálená 100 kilometrů, v Praze, Hradci Králové a Ústí nad Labem. Právě do těchto míst musí podle Lukáše posílat liberecká nemocnice své pacienty na toto vyšetření. „To jsou nemocní lidé, ti by nemuseli cestovat v tomto století z tohoto stotisícového města a půlmilionového kraje nutně kamsi, kde jsou navíc víceméně nespádoví. Takže dostupnost této technologie je jedním z hlavních důvodů, proč to chceme,“ řekl Lukáš.

PET centrum chce nemocnice vybudovat ve svém areálu v Husově ulici na místě budovy současného ředitelství, která by se měla zbourat. Úředníci se přestěhují do zrekonstruované bývalé ubytovny v Klášterní ulici. Stavbu zaplatí nemocnice ze svého, na technologii za 80 milionů korun se pokusí získat dotaci. „Jsme ale připraveni se dopočítat se peněz i z vlastního,“ dodal Lukáš.

Onkocentrum krajské nemocnice slouží pro pacienty z celého kraje, denně na léčbu nebo kontrolu přichází přes 200 pacientů. Do stávajících prostor se už ale další speciální technologie nevejde. I pro dva nové lineární urychlovače používané při léčbě nádorů, které stály 79 milionů korun, musela před několika lety postavit speciální přístavbu. Nádorová onemocnění jsou podle Českého statistického úřadu druhou nejčastější příčinou úmrtí v Libereckém kraji hned po nemocích oběhové soustavy. Novotvary byly v roce 2018 příčinou smrti u 1192 lidí, což je více než čtvrtina všech zemřelých v kraji.