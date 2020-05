WHO: Africe v boji s virem pomohla i zkušenost s epidemiemi

Afrika se během pandemie vyhnula zatím nejhoršímu i díky tomu, že má zkušenosti s bojem proti epidemiím. Na tiskové konferenci to dnes řekl generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oznámil rovněž, že WHO z bezpečnostních důvodů dočasně zastavila testování léku hydroxychlorochin, který by podle některých mohl pomáhat při léčbě covidu-19.

Podle generálního ředitele WHO je Afrika nejméně postiženým kontinentem světa. V současnosti má z celosvětového počtu jen asi 1,5 procenta potvrzených případů nákazy a 0,1 procenta úmrtí s covidem-19.

Podle regionální ředitelky WHO pro Afriku Matshidiso Moetiové je počet nakažených v Africe sice podhodnocený, nikoli však výrazně. Nejhoršímu podle ní zabránilo včasné přijetí opatření proti covidu-19 i pozdější příchod koronaviru do Afriky ve srovnání s jinými kontinenty.

Zástupci WHO zároveň vyzvali, aby afričtí lídři usilovali o zvýšení testovací kapacity. Podle zvláštního vyslance Samby Sowa by totiž jinak mohla v Africe vypuknout „tichá epidemie“.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci rovněž oznámil, že organizace „dočasně“ zastavila testování léku proti malárii hydroxychlorochin na pacientech s covidem-19 a to kvůli obavám o jejich zdraví. Důvodem byla studie nedávno zveřejněná v prestižním časopise The Lancet, podle které by mohlo některým pacientům s covidem-19 uškodit.

Hydroxychlorochin užívá podle svých nedávných slov jako prevenci proti covidu-19 například americký prezident Donald Trump. WHO už dříve vyzvala, aby lidé antimalarikum hydroxychlorochin a jemu podobný chlorochin proti covidu-19 neužívali. Možné by to podle ní mělo být zatím jen v klinických studiích. Další léky jako remdesivir či léky používané v boji s HIV a ebolou WHO dál testuje.

WHO rovněž varovala před tím, aby lidé považovali současný pokles počtu případů nákazy koronavirem za projev sezónnosti. Šéfka oddělení WHO pro nové nemoci Maria van Kerkhoveová zdůraznila, že o viru SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19, víme jen velmi málo, a není tak jasné, zda je sezónní stejně jako chřipka. Současný pokles nových případů v mnoha regionech nastal podle ní jen proto, že virus je „pod tlakem“. „Pokud viru dáme příležitost, začne se znovu šířit a mohl by nastat druhý vrchol,“ varovala van Kerkhoveová.