WHO: Africké státy by se měly připravit na nejhorší

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vzkázal africkým státům, že by se kvůli šíření koronaviru měly připravit na nejhorší. Informoval o tom dnes zpravodajský web BBC. Dosud koronaviru v Africe podlehlo 16 lidí, šest v Egyptě, dalších šest v Alžírsku, dva v Maroku a po jednom v Súdánu a v Burkině Faso. Afrika tak zatím zůstávala nejméně zasaženým kontinentem, odborníci se však obávají, že zdravotnický systém mnoha afrických států by začal pod náporem koronavirové epidemie kolabovat.

„Afrika by se měla probudit… v jiných zemích jsme viděli, jak se šíření viru po určitém bodu zlomu zrychlí,“ řekl šéf WHO.

Burkina Faso ve středu ohlásila první oběť koronavirem způsobené nemoci COVID-19 v subsaharské Africe. Pacientkou byla dvaašedesátiletá členka zákonodárného sboru, která trpěla diabetem. Jihoafrická republika mezitím ve středu zaznamenala prudký nárůst v počtu infikovaných. Většina ze 116 osob se nakazila v Evropě, ve 14 případech šlo o lokální přenos.

První tři případy nákazy dnes ohlásil Mauricius. Dva nakažení pracovali na výletní lodi a je jim 21 a 25 let, třetím je 59letý britský turista. Ostrovní stát uzavřel školy a na dva týdny zakázal vstup turistům.

V jihovýchodní Keni mezitím podle BBC skupina mladíků ubila k smrti muže, kterého podezírala, že je nakažený koronavirem. Mladíci na něj zaútočili, když se vracel domů z práce v rybářské vesnici Msambweni a podle jeho slov tvrdili, že je nakažený. Muž zraněním podlehl v nemocnici, pachatelé však dosud zadrženi nebyli a policie případ vyšetřuje. Keňa zatím zaznamenala sedm případů nákazy a v uplynulých dnech zavedla řadu restriktivních opatření.