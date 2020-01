WHO kvůli koronaviru vyhlásila globální stav zdravotní nouze

Kvůli současné epidemii nového koronaviru Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Koronavirus se dosud objevil ve 21 zemích, nakazilo se jím přes 8100 lidí, z toho velká většina v Číně. Na 170 osob tam nákaze podlehlo. Svým rozsahem tak současná epidemie vyrovnala tu, kterou před 17 lety způsobil virus SARS.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus po schůzce krizového výboru zdůraznil, že vyhlášení stavu zdravotní nouze není výrazem nedůvěry vůči Číně, její snahy naopak ocenil. Zároveň vyzval k podpoře zemí se slabšími zdravotními systémy. Stav zdravotní nouze vyhlásila WHO teprve pošesté ve své historii.

Nový typ koronaviru se rozšířil do všech oblastí a provincií Číny. Uvedly to čínské úřady poté, co byla nákaza zaznamenána i v Tibetu.

Kromě Číny, z jejíhož jedenáctimilionového města Wu-chan v provincii Chu-pej se začal virus šířit koncem loňského roku, byla infekce zaznamenána u asi stovky lidí ve 21 zemích světa, v několika případech u osob, které s Wu-chanem neměly žádnou zjevnou spojitost.

První nakažené včera pozdě večer jako čtvrtá evropská země oznámila Itálie, již dříve byly potvrzeny případy nákazy ve Francii, Německu a Finsku. Nákazu poprvé zaznamenala také druhá nejlidnatější země světa Indie či Filipíny. V České republice zatím virus potvrzen nebyl.

Na palubě výletní lodi, která s tisící lidmi na palubě kotví v přístavu italského města Civitavecchia severně od Říma, se přítomnost nového koronaviru nepotvrdila. Podezření panovalo u dvou čínských pasažérů a italské úřady proto o zakázaly vylodění v obavě z případného rozšíření nemoci.

V reakci na rozhodnutí WTO české ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že informační kampaň a cílený screening cestujících kvůli koronaviru se od pátku rozšíří na všechna letiště v ČR. Dosud opatření platila pouze na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni.

Své občany z města Wu-chan, které je epicentrem nákazy, evakuovalo Japonsko a část také Spojené státy. Jižní Korea, Austrálie, Francie, Británie či Egypt tak hodlají učinit dnes nebo v nejbližších dnech. Společnou evakuaci svých občanů plánuje také EU. O odjezd má zájem i pět Čechů, o možnosti jejich přepravy jedná česká diplomacie. Úřady plánují, že evakuovaní po návratu zůstanou nějaký čas v karanténě.

Řada světových zemí, včetně České republiky, zpřísnila opatření, aby zabránila dalšímu šíření koronaviru. Česko pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a nepřijímá v Číně ani nové žádosti o víza. Itálie po potvrzení dvou nemocných oznámila, že přeruší veškerá letecká spojení s Čínou. Český premiér Andrej Babiš řekl, že zvažuje vydání obdobného zákazu. Rusko oznámilo, že od pátku uzavře svou hranici na Dálném východě. Zasažena bude automobilová i vlaková doprava.

Také aerolinky omezují lety do Číny, mimo jiné i kvůli poklesu poptávky o tyto spoje. Přerušení leteckého spojení dosud z evropských aerolinek oznámily British Airways, Air France, Lufthansa, Iberia, SAS či Finnair. Některé, jako například Turkish Airlines či KLM, zatím pouze snížily frekvenci letů.

Některé nadnárodní firmy rovněž přijímají opatření proti šíření viru. Například švédský nábytkářský řetězec IKEA oznámil, že dočasně uzavřel všechny své prodejny v Číně. Německý automobilový koncern Volkswagen se rozhodl prodloužit dovolenou v čínských továrnách, které provozuje prostřednictvím společných podniků s místními automobilkami.

Opatření se dotkla i sportu. Z Číny byly mimo jiné přeloženy olympijské kvalifikační turnaje basketbalistek a fotbalistek a odloženo bylo na příští rok halové MS v atletice, které se mělo konat v březnu v Nan-ťingu. Čínská fotbalová asociace oznámila, že odkládá místní fotbalová utkání na všech úrovních.

Oběti koronaviru 2019-nCoV, který vyvolává onemocnění s příznaky chřipky a někdy může způsobit i zápal plic, jsou zatím jen v Číně a převážně jsou to starší či už dříve jinak oslabené osoby.