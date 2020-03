WHO: Příliš mnoho zemí není na koronavirus dobře připraveno

Příliš mnoho zemí světa ještě není odpovídajícím způsobem připraveno na možné další rozšíření nového typu koronaviru. Upozornil na to v Ženevě generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO se podle něj nedomnívá, že by mělo být upuštěno od snah o zadržení viru, ačkoli někteří lidé tvrdí, že už jde o pandemii.

„Jsme znepokojeni, že některé země to buď neberou dost vážně, nebo se rozhodly, že beztak nemohou nic dělat,“ řekl Tedros. „Jsme znepokojeni, že rozsah politického úsilí a nutných opatření neodpovídá rozsahu hrozby, jíž všichni čelíme,“ prohlásil šéf WHO.

Tedros vyzval vlády, aby svorně se všemi ministerstvy podpořily boj proti viru. WHO společně se Světovou bankou slibuje všem zemím podporu při přípravách, zdůraznil ředitel zdravotnické organizace.

Úmrtnost na vir podle Tedrose nakonec závisí na tom, jak dobře jsou jednotlivé země připraveny na rozpoznání infekce, izolaci pacientů a přijímání preventivních opatření.

Koronavirus způsobující nemoc COVID-19 se v prosinci začal šířit z centrální Číny. Dosud se jím ve světě nakazilo téměř 98.000 lidí a na 3350 mu podlehlo.