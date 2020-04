WHO varuje před ukvapeným rozvolňováním opatření

Pokud budou země uvolňovat opatření proti koronaviru příliš brzy, mohou se vrátit do situace, kdy budou muset znovu zavádět omezení pohybu. Varoval před tím zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zároveň prohlásil, že pandemie covidu-19 ještě zdaleka není u konce.

Ryan zopakoval varování WHO před předčasným uvolňováním restrikcí a konkrétně se vyjádřil k těmto plánům v USA. „Domníváme se, že zastřešující federální plán se velmi opírá o vědu,“ řekl Ryan a vyjádřil naději, že pandemií nejhůře zasažená země najde úspěšné řešení, které omezí dopady na lidské životy.

Například guvernér těžce zasaženého státu New York Andrew Cuomo už v neděli představil předběžný plán návratu k běžnému provozu, který by podle něj měl probíhat ve dvou fázích. V té první by měla začít znovu fungovat průmyslová a stavební výroba, ve druhé etapě další podniky s ohledem na to, jak je jejich otevření rizikové vzhledem k šíření nákazy. O žádných konkrétních datech ale Cuomo nemluvil.

Ředitel WHO Tedros rovněž vyjádřil „hluboké znepokojení“ z narušení fungování běžných zdravotních služeb kvůli pandemii, zejména pokud jde o dopad na děti. Uvedl, že z 21 zemí je hlášen nedostatek vakcín proti jiným nemocem v důsledku omezení přeshraničního pohybu vzhledem k pandemii. Tedros se přitom odvolal na údaje světové aliance pro očkování Gavi.

„Počet případů malárie v subsaharské Africe by se mohl zdvojnásobit,“ varoval Tedros. „To se nesmí stát, spolupracujeme se zeměmi, abychom jim pomohli,“ ujistil.

Šéf WHO dále vyjádřil znepokojení nad stále vyššími přírůstky případů koronavirové infekce v Africe, východní Evropě, Latinské Americe a některých asijských zemích. „Máme před sebou dlouhou cestu a mnoho práce,“ prohlásil Tedros.

Počet potvrzených případů nákazy celosvětově přesáhl hranici tří milionů. Dosud nejhůře pandemie, která vzešla z Číny, zasáhla Spojené státy a některé země na jihu a západě Evropy, jako jsou Itálie, Španělsko, Francie a Británie. Zatímco ale tyto země mají zjevně kulminaci první vlny epidemie za sebou, v regionech, o nichž se zmiňuje WHO, jsou nárůsty infikovaných i zemřelých stále strmější.

Tedros na otázku ohledně uvolňování opatření v Brazílii, která ještě nedosáhla vrcholu pandemie, poznamenal, že WHO „nemá mandát nutit země uskutečňovat to, co jim radíme“. Následně hájil počínání organizace, která je kvůli údajně pomalé reakci na pandemii terčem kritiky například ze strany USA.

„Svět měl WHO pozorně poslouchat, protože globální stav zdravotní nouze byl vyhlášen 30. ledna,“ připomněl Tedros dobu, kdy bylo mimo Čínu hlášeno teprve 82 případů nákazy a žádný mrtvý. „Říkali jsme, aby se hledaly případy, prováděly testy, izolovalo se a dohledávaly kontakty. Země, které těchto rad uposlechly, jsou v lepší situaci než jiné. To je fakt,“ prohlásil Tedros.