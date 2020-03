WHO vyzvala země, aby karanténu využily k útoku na koronavir

Zavedená karanténní opatření je nezbytné využít k útoku na koronavirus, a to rozšířeným testováním populace a vyhledání všech, kteří mohou být nakaženi. Státy k takovým krokům podle agentury Reuters vyzval šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Žádat lidi, aby zůstali doma, a pozastavovat pohyb obyvatelstva je kupování času a snižování tlaku na systémy zdravotnictví. Samy o sobě ale tato opatření epidemii neudusí,“ řekl Ghebreyesus. „Vyzýváme všechny země, aby tento čas využily k útoku na virus,“ uvedl. Dodal, že je nutné rozšířit a zacílit zdravotnickou péči, rozšířit testování a také najít každý případ možné nákazy.

První možnost jednat byla před měsícem či dvěma, karanténa nyní znamená druhou šanci zakročit, proto ji podle Ghebreyesuse nesmí svět jako v prvním případě promarnit.

Ghebreyesus již v pondělí varoval, že pandemie sílí a že stávající kroky jsou pouze defenzivní. „Abychom nad koronavirem zvítězili, musíme zaútočit,“ prohlásil v pondělí.

Koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan řekl, že chápe rozpaky států, které se v této krizi snaží chránit svá hospodářství a systémy sociálního zabezpečení, ale prioritou nyní musí být zastavení koronaviru.

WHO kvůli koronaviru zřídila solidární program financování preventivních a ochranných prostředků nebo sponzorování vývoje vakcíny, do kterého mohou lidé i organizace věnovat peníze. Do solidárního fondu k dnešnímu dni podle Ghebreyesuse přispělo 200.000 lidí a vybrat se zatím podařilo 95 milionů dolarů (2,4 miliardy korun).