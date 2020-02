Zeman se koronaviru neobává, ocenil ale pomoc Číně

Prezident Miloš Zeman by v českých podmínkách považoval za logičtější obávat se chřipky než koronaviru. V pořadu Xaver a host v Českém rozhlase ale ocenil ty, kteří spontánně do Číny posílají pomoc, včetně ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), na jehož návrh vláda v pondělí schválila poskytnutí deseti milionů korun.

„Kdybych se bál každé epidemie, která se objeví, tak bych se musel bát SARS, eboly, a přitom by bylo daleko logičtější v českých podmínkách, kdybych se bál chřipky, protože ta zabije ročně asi 2000 lidí,“ řekl Zeman. Lékaři odhadují, že každoročně s chřipkou souvisí zhruba 1500 až 2000 úmrtí.

„Na druhé straně si vážím těch, kdo když epidemie v Číně vypukla, tak spontánně posílají pomoc. Dojala mě třeba Třebíč, což je partnerské město jednoho čínského města, kraj Vysočina, ale i některé firmy, které dobrovolně pomoc posílají. A ocenil jsem i pana ministra Petříčka, že navrhl vládě alespoň tu desetimilionovou pomoc,“ doplnila hlava státu.

Česko za pět milionů korun nakoupí materiální zdravotnickou pomoc pro Čínu na boj proti koronaviru. Dalších pět milionů podle Petříčka poskytne Česká republika Světové zdravotnické organizaci (WHO) na aktivity pro boj s koronavirem v Číně.

Třebíčská veřejnost se může zapojit do materiální pomoci čínskému městu I-čchang z provincie Chu-pej, které je pět let partnerským městem Třebíče. Roušky, rukavice a další zdravotnický materiál bude třebíčská radnice shromažďovat do pátku. Radní chtějí darovat materiál za 50.000 korun, stejnou výši slíbil poskytnout Kraj Vysočina.

Počet lidí nakažených novým typem koronaviru v Číně už přesáhl 24.300, obětí je 491. Nejhůře postiženo je město Wu-chan, odkud se nákaza začala koncem loňského roku šířit a které bylo 23. ledna zcela uzavřeno. V Česku se podle ministerstva zdravotnictví do úterý testovalo na koronavirus 50 lidí. Výsledky všech testů byly negativní.