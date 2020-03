Země nejen v Evropě zavádí stále tvrdší opatření proti koronaviru. V Česku platí celostátní karanténa

Země v Evropě i v jinde ve světě zavádějí stále přísnější opatření proti šíření nového typu koronaviru. Nová omezení oznámilo Rakousko a Slovensko; Německo zavede kontroly na hranicích s pěti sousedy. Dramaticky rostou počty obětí nemoci COVID-19 i nakažených v Itálii, Španělsku či ve Francii. Další kroky k ochraně před koronavirem přijímá také Čína, odkud se začátkem roku začal virus šířit. Česká vláda včera na osm dnů omezila volný pohyb lidí po celé České republice.

Nejpostiženější zemí v Evropě zůstává Itálie, kde za 24 hodin přibylo 368 mrtvých, a celková bilance se tak vyšplhala na 1809 obětí. Potvrzených případů má Itálie 24.747. Dramaticky vzrostl počet infikovaných také ve Španělsku, které včera ohlásilo 2000 nových případů a sto úmrtí za posledních 24 hodin. Francie má už 120 obětí a 5400 infikovaných.

Rakousko zavádí nová přísná opatření s cílem zamezit dalšímu šíření koronaviru. Patří mezi ně zákaz shromažďování nad pět lidí a „masivní omezení“ pohybu na veřejných místech. V zemi je 800 případů a jeden mrtvý.

S novými opatřeními přišla i francouzská vláda, která začala omezovat leteckou, vlakovou a autobusovou dopravu mezi městy. Nizozemsko, které má 20 mrtvých, uzavřelo restaurace či sportoviště a od pondělí i školy. Británie, která ohlásila 35 obětí nemoci COVID-19, na rozdíl od ostatních evropských zemí zatím žádná drastická omezení neohlásila.

Německo kvůli šíření koronaviru zavádí kontroly na svých hranicích s pěti sousedními zeměmi: Francií, Rakouskem, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem. Lidi bez pádného důvodu ke vstupu do země hodlá odmítat. Kontroly na hranicích s Nizozemskem, Polskem a Českem, se podle ministra vnitra Horsta Seehofera zatím nechystají.

Slovensko vyhlásilo nouzový stav ve státních zdravotnických zařízeních a od pondělí na dva týdny uzavře maloobchodní prodejny s výjimkou prodeje potravin, lékáren či drogerií. Na Slovensku se zatím nakazilo koronavirem 61 lidí. V Polsku je nakažených přes sto a tři osoby zemřely. Maďarsko potvrdilo první úmrtí v souvislosti s koronavirem a 32 případů nákazy.

Nová opatření kvůli šíření koronaviru přijaly například i Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Moldavsko, Srbsko a pobaltské státy. První potvrzený případ nákazy oznámil Uzbekistán.

Pandemie má dopady i na náboženský život. Vatikán oznámil, že liturgické obřady velikonočního týdne se budou letos na Svatopetrském náměstí konat bez věřících.

V pevninské Číně, odkud se koronavirus začal šířit, za sobotu zaznamenali 20 případů nákazy a deset mrtvých; potvrdil se tak pokles bilance z posledních dnů. Také v Jižní Koreji počet nových případů dál klesá. Za sobotu Soul ohlásil 76 případů, za pátek jich bylo ještě 107.

Na Blízkém východě je nejpostiženější zemí Írán, kde od soboty přibylo více než 1200 nakažených a celkem jich je už téměř 1400. Virus v zemi zabil 724 lidí. Počet nakažených roste také v Izraeli, kde kvůli šíření koronaviru začala mimo jiné platit mimořádná opatření pro soudy. Na 24. května byl odložen začátek procesu s premiérem Benjaminem Netanjahuem.

V USA, kde od soboty platí zákaz příletů z 26 evropských zemí, zavládl na letištích chaos kvůli zdlouhavé zdravotní kontrole cestujících. V zemi je 2816 nakažených a 58 obětí koronaviru. Prezident Donald Trump mezi nakaženými není: jeho test byl podle lékaře negativní. Kvůli šíření viru se přesunuly z března na květen prezidentské primárky ve státě Georgia.

Trump ve včerejším projevu vyzval občany, aby nepanikařili a neskupovali ve velkém zásoby potravin. „Nemusejí tolik nakupovat. Jen žádný spěch, prostě se uklidněte,“ řekl na tiskové konferenci v Bílém domě s tím, že Američané v současnosti kupují třikrát až pětkrát více jídla než běžně.

V Česku počet potvrzených případů nákazy koronavirem stoupl na 253. Premiér Andrej Babiš pozdě večer po mimořádném zasedání kabinetu oznámil, že vláda kvůli koronavirové epidemii s účinností od půlnoci do 24. března 06:00 SEČ zakázala volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Americká centrální banka (Fed) snížila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod do pásma 0 až 0,25 procenta. Zároveň zahajuje masivní program kvantitativního uvolňování ve výši 700 miliard dolarů (16,5 bilionu Kč). Chce tak ochránit americkou ekonomiku před ekonomickými dopady epidemie nového koronaviru.