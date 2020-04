Brněnským vědcům kvůli koronaviru vázne zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce na některých vědeckých projektech univerzit v Brně vázne. Kvůli opatřením proti šíření nového typu koronaviru nemohou výzkumníci volně vyjíždět do ciziny. Například dendrochronologové z Mendelovy univerzity musí odložit výzkum na Ukrajině a na Slovensku. Do Brna se naopak nedostanou zahraniční vědci, kteří spolupracují na projektech Masarykovy univerzity nebo brněnské techniky. Řekli to mluvčí univerzit.

„Současný stav nám značně komplikuje řešení některých projektů, zejména těch, které předpokládají terénní práce v zahraničí,“ uvedl Michal Rybníček z Ústavu nauky o dřevě Mendelovy univerzity.

Skupina dendrochronologů chtěla koncem března odjet na Ukrajinu. Vědci měli pracovat na vytváření časové osy, pomocí níž dokážou určit stáří některých archeologických nálezů z východní Evropy. Pomohlo by to například s datováním dřevěných kostelů.

Podle Rybníčka zatím není jasné, jak se bude postupovat, když nebude možné podmínky projektu splnit. „Pokud zůstanou hranice zavřené dalších několik měsíců, tak je řešení tohoto projektu vážně ohroženo. Nikdo neví, zda budeme muset dotaci poskytovateli vrátit, nebo bude posunut termín odevzdání výsledků projektu,“ řekl Rybníček.

Omezení cestování dopadá i na projekty Vysokého učení technického v Brně. „Problémy zaznamenávají například vedoucí výzkumných týmů, kteří nedokážou v Česku sehnat dostatečně kvalifikované a úzce profilované pracovníky, a často proto nabírají zahraniční kapacity. Některé týmy mají domluvené výzkumníky ze Singapuru nebo Německa, ale ti se do Brna nedostanou,“ řekla mluvčí brněnské techniky Tereza Kadrnožková.

S podobnou situací se potýká Masarykova univerzita. „Experti ze zahraničí se nemohou podílet na řešení výzkumných projektů, což způsobuje pozdržení výstupů. Poskytovatelé finanční podpory se však snaží vycházet vstříc,“ uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.