15. týden těhotenství: určování pohlaví dítěte

Jak se vyvíjí miminko?

Pokud máte štěstí a miminko je v děloze dobře natočeno, dokáže během 15. týdně těhotenství lékař určit, zda se vám narodí holčička nebo chlapeček, a to až s 97% úspěšností. Některé maminky pohlaví miminka však znají už ze screeningového vyšetření z 13. nebo 14. týdne. Záleží ale na citlivosti přístroje, oku lékaře a poloze plodu.

Přestože v 15. týdnu na ultrazvuku už vidíte pohyby, jsou zatím příliš malé na to, abyste je mohla sama zaregistrovat. Vězte ale tomu, že dítě už umí hýbat končetinami, cucá si palec a dokonce začíná ovládat i obličejové grimasy.

Jeho kosti se pomalu, ale jistě zpevňují, stále však mají výrazně chrupavčitý charakter. Vyvíjejí se také svaly, které se rýsují pod průhlednou kůží. Na té začínají rašit první chloupky, jež budou hrát důležitou termoregulační roli po porodu. Na hlavě mezitím rostou tenké vlásky a na koncích prstů se vytváří jedinečné otisky. Téměř všechny orgány už fungují a miminku se vyvíjejí potní žlázy. Jak už z odstavců výše vyplývá, rostou i pohlavní orgány, které se v průběhu těhotenství budou ještě vyvíjet.

Co se děje s maminkou?

Těhotenská nevolnost a pocit napnutých prsů vás už nejspíš opustily (nebo velice brzy opustí), vy se tak nemusíte bát plánovat den v přírodě či prodloužený víkend s přáteli. Dost možná se u vás projeví také zvýšené libido a těhotenství na vás pravděpodobně už začne být mírně poznat. Minimálně to pocítíte vy sama, jelikož vám dosavadní oblečení bude pomalu přestávat sedět. Myslete na to, že by vás oblečení nemělo škrtit v oblasti břicha. Takže pokud kvůli nepatrnému zakulacení zatím nechcete utrácet za těhotenské oblečení, sáhněte alespoň po legínách či šatech.

Je také dost možné, že na vás těhotenství v 15. týdnu stále vidět není, nemusíte se bát, že by dítě špatně prospívalo, zakulacování bříška totiž souvisí s typem postavy a důležitou roli hraje i původní váha. Od této chvíle budete každopádně přibývat podstatně rychleji než doposud, zřetelněji se bude zvětšovat i vaše bříško. Je tedy nejvyšší čas popřemýšlet o tom, jak těhotenství oznámíte v zaměstnání.

Tip pro nadcházející maminku: Napínání kůže s sebou přináší riziko vzniku strií, což jsou drobné jizvičky, které se typicky objevují na břiše, prsech, hýždích a stehnech. Abyste kůži udržela pružnou a vzniku nevzhledných jizviček předešla, pravidelně ji mažte.

Vrchol dělohy se v 15. týdnu nachází zhruba 10 centimetrů nad stydkou kostí. Pokud jste zručná, můžete si ji sama nahmatat, nejlepší je pro to poloha vleže či polosedě. V děloze se postupně zvyšuje množství plodové vody, díky čemuž bříško roste o poznání rychleji.

Doplňujte vitamíny a minerály

Ačkoli nejdůležitější období vývoje má děťátko za sebou, stále je nutné myslet na to, jaké do těla přijímáte živiny a zda obsahují dostatek potřebných vitamínů a minerálů. Důležité je během těhotenství například železo, které je nutné k produkci hemoglobinu. Ten na sebe v krvi váže kyslík. Je nutné si uvědomit, že dítě si bere z těla matky tolik železa, aby mělo rezervy na prvních šest měsíců života. Abyste měla jistotu, že vám samotné nechybí, konzumujte dostatek červeného masa, vnitřností (kromě jater), zelené listové zeleniny, žloutku či sušeného ovoce. Pro vývoj miminka je důležitý také vitamín B12, jehož nedostatek se projeví chudokrevností.