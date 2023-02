18. týden těhotenství: miminko může slyšet váš hlas

Říká se, že druhý trimestr je to nejkrásnější a zároveň nejméně rizikové období celého těhotenství. Nepříjemné zdravotní příznaky spojené s graviditou, jako je pravidelné zvracení nebo různé bolesti, se totiž postupně zklidňují a maminka si tak může své těhotenství naplno užívat. Co se týče miminka, to je v průběhu 18. týdne těhotenství (18 tt) v děloze aktivní, rychle se vyvíjí, začíná slyšet, a dokonce získává také své jedinečné otisky prstů.