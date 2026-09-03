8 důvodů, proč senioři často trpí únavou. Na vině může být anémie i nedostatek pohybu

Stačí vyjít schody, dojít na nákup nebo vyřídit několik běžných povinností a člověk má pocit, že potřebuje na chvíli zastavit. Zatímco občasná únava je zcela běžná, dlouhodobý nedostatek energie může výrazně zasahovat do každodenního života a postupně vést i k tomu, že se člověk začne vyhýbat aktivitám, které měl dříve rád. Nad tímto problémem byste ale ani ve vyšším věku neměli jen mávnout rukou. Někdy totiž může jít o upozornění, že tělo potřebuje větší pozornost.
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Nekvalitní nebo přerušovaný spánek
Senioři sice nepotřebují méně spánku než ostatní dospělí, obecně se doporučuje přibližně sedm až devět hodin denně, s přibývajícím věkem se však může měnit jeho kvalita. Častější bývá například problém s usínáním nebo probouzením během noci.
Únavu může způsobovat také spánková apnoe, při které dochází během spánku k opakovanému přerušování dýchání. Člověk se kvůli tomu nemusí dostatečně vyspat, přestože v posteli stráví dostatek času. Typickými projevy mohou být výrazná denní spavost, únava nebo problémy se soustředěním. Riziko spánkové apnoe navíc s věkem roste.
Nedostatek pohybu
Když člověk tráví většinu dne vsedě nebo vleže, může postupně ztrácet svalovou sílu a kondici. To pak může vést k tomu, že i běžné činnosti, jako je nákup, úklid nebo krátká procházka, vyžadují více energie.
Pravidelná přiměřená fyzická aktivita přitom může naopak pomoci zvýšit energii, zlepšit spánek a pozitivně ovlivnit náladu. Nemusí jít přitom vůbec o náročné cvičení. Vhodnou aktivitou může být například pravidelná chůze, cvičení rovnováhy nebo lehké posilování.
Chudokrevnost
Jedním z možných důvodů dlouhodobé únavy je anémie neboli chudokrevnost. Při ní krev nedokáže dostatečně zásobovat tkáně kyslíkem, což se může projevit únavou, slabostí, dušností nebo závratěmi.
Příčin anémie existuje celá řada. Může souviset například s nedostatkem železa, vitaminu B12 nebo folátu, ale také s krvácením či některými chronickými nemocemi. U staršího člověka proto není vhodné dlouhodobou nevysvětlitelnou únavu automaticky přisuzovat věku.
Nedostatek tekutin
Senioři mohou být náchylnější k dehydrataci. Člověk ve vyšším věku nemusí mít pocit, že potřebuje pít, přestože jeho tělo tekutiny postrádá. Dehydratace se může projevit únavou, závratěmi, slabostí, tmavou močí nebo zmateností. Pravidelný příjem tekutin je proto důležitý i tehdy, když člověk výraznou žízeň necítí.
Chronické onemocnění
Únava může být také příznakem onemocnění, které už člověk má, ale jehož stav se změnil nebo není dostatečně kompenzovaný. Mezi zdravotní problémy spojované s únavou patří například cukrovka, srdeční onemocnění, onemocnění ledvin nebo jater, poruchy štítné žlázy či chronická obstrukční plicní nemoc.
Vedlejší účinky léků
Ve vyšším věku není neobvyklé užívat několik léků současně. Každý z nich může mít nežádoucí účinky a některé léky mohou přispívat k únavě nebo ospalosti. Mezi možné příklady patří některá antidepresiva, antihistaminika nebo léky proti bolesti.
Únava navíc může souviset také s kombinací více léčiv. Proto je dobré při nové nebo zhoršující se únavě projít s lékařem či lékárníkem všechny užívané léky a doplňky stravy. Léčiva by však člověk neměl sám vysazovat ani měnit jejich dávkování bez konzultace s odborníkem.
Deprese, úzkost nebo osamělost
Únava nemusí mít pouze tělesnou příčinu. Psychická zátěž, úzkost, deprese, smutek po ztrátě blízkého člověka nebo dlouhodobý pocit osamělosti mohou rovněž výrazně ovlivnit energii i kvalitu spánku.
U seniorů navíc nemusí deprese vždy vypadat jako výrazný smutek. Člověk může spíše ztrácet zájem o své oblíbené činnosti, být bez energie, hůře spát nebo se začít vyhýbat kontaktu s ostatními. Pokud změny nálady nebo chování přetrvávají, stojí za to o nich mluvit s praktickým lékařem.
Nedostatečná nebo nevyvážená strava
Energii tělu dodává především dostatečný příjem potravin a tekutin. U některých seniorů může být problémem nechutenství, obtížné kousání či polykání, osamělé stravování nebo jednoduše menší zájem o jídlo. Důležitý je proto pestrý jídelníček s dostatkem bílkovin, zeleniny, ovoce a dalších nutričně hodnotných potravin.
Únavu není dobré automaticky přičítat věku
Občasná únava je běžná. Pokud ale člověk pociťuje nedostatek energie několik týdnů, únava se postupně zhoršuje nebo mu začíná komplikovat běžné fungování, je vhodné hledat její příčinu. Lékař může podle potíží zhodnotit spánek, užívané léky, jídelníček i další zdravotní problémy a případně doporučit krevní nebo jiné vyšetření.
Zvláštní pozornost si ovšem zaslouží náhle vzniklá nebo výrazná únava. Pokud se objeví společně s bolestí na hrudi, dušností, rychlým či nepravidelným tepem nebo jinými závažnými příznaky, může být nutné vyhledat akutní lékařskou pomoc.
Pochopení příčin únavy u seniorů:
Zdroje: nia.nih.gov, bluemoonseniorcounseling.com, health.clevelandclinic.org