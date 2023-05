Alternativní medicína a klinicky neověřená terapie v onkologii

Klíčová slova

alternativní medicína • onkologie • klinicky neověřená terapie

Nedávno publikovaný článek (Postgraduální medicína, 2005, roč. 7, č. 3, s. 277–281) se zabýval obecnými rysy alternativní medicíny (AM), pokusil se o její definici, upozornil na etické problémy s ní spojené, její ekonomické aspekty a stručně charakterizoval její nejvýznačnější modality.

Nyní si povšimneme některých zvláštních rysů alternativní medicíny v onkologických souvislostech a budeme stručně analyzovat i hraniční oblasti, které je možno charakterizovat jako terapeutické postupy s neověřenou nebo nedostatečnou účinností, které jsou z různých důvodů vnímány jako alternativa k postupům založeným na vědeckých důkazech biologických i klinických.

Tento přehled nelze chápat jako vyčerpávající studii, jeho posláním je poskytnout minimální informaci o tzv. alternativních nebo nedostatečně průkazných terapeutických metodách, které vyvolávají zpravidla liché naděje onkologických nemocných. Může sloužit i jako odrazový můstek k dalšímu studiu této problematiky. Každý praktický i klinický lékař může být s těmito metodami konfrontován a měl by umět k nim zaujmout stanovisko.

V naší onkologické literatuře lze nalézt relevantní souhrnné informace jen ojediněle(1, 2). Světové písemnictví, které citujeme spíše namátkově, je mnohem bohatší(3, 4). V onkologických souvislostech již (na rozdíl od aplikací AM při psychosomatických problémech) lze sotva prohlásit, že metody alternativní medicíny v jistém smyslu „fungují“.

U onkologických nemocných s progredujícím onemocněním již dost dobře nemohou působit jako placebo, respektive je tento efekt marginální. Klamný dojem terapeutického úspěchu může vzniknout ovšem velmi snadno -zahájí-li léčitel např. svou čajovou léčbu a přesvědčí-li svého klienta o škodlivosti chemoterapie či radioterapie, pak může dojít k subjektivními pocitu „wellness“ prostě jen proto, že odezní vedlejší účinky onkoterapie, které jistě nejsou zanedbatelné.

Jakmile však primární onemocnění znovu připomene svou existenci a stav se zhorší, pacient se charakteristicky vrací do náruče „ortodoxní“ medicíny, tentokrát však již s podstatně menší nadějí na vyléčení. Nejprve uvedeme onkologické aspekty tradičních metod AM.

Tradiční alternativní medicína v onkologii

Homeopatie a příbuzné modality

Až na nečetné výjimky, typické zejména pro klasickou německou větev homeopatie, jsou homeopatika téměř prosta jakýchkoliv účinných látek, včetně těch, které by mohly ohrožovat zdraví člověka. Nelze tedy z čistě farmakologického hlediska namítat nic proti aplikování homeopatik současně s racionální onkoterapií. Problém nastává pouze při náhradě účinné léčby léčbou homeopatickou, což rozumný homeopat zpravidla nebude pacientovi doporučovat.

Přesto se však na trhu v některých zemích objevují homeopatika s proklamovanou „protinádorovou“ či profylaktickou účinností(1): AntiBlastoA-Injektopas, Carcinomium comp., E. A. P. 61, Gerner Mixtura AD, Regenaplex, Tumoglin. Nověji jsme nalezli Chelidonium a metodu Canova. Některá homeopatika (v nichž prakticky nemůže být molekula „účinné“ látky) jsou testována i na zvířatech(5) a někteří homeopaté stále doufají v nalezení svého účinného protinádorového léku(6).

To, co platí o homeopatii, platí i o tzv. clusterové medicíně. Její propagátoři však jsou agresivnější a mohou více naléhat na vysazení racionální terapie. Pacient může utrpět i větší finanční škodu. Větší nebezpečí plyne i z nesmyslné clusterové diagnostiky, která se opírá o tvary krystalů z roztoku popelovin, získaných spálením tkáně nebo i exkrementu pacienta. Diagnózy mohou být falešně negativní i falešně pozitivní.

Aromaterapie pracuje rovněž s poměrně nízkými koncentracemi látek. V onkologických souvislostech bylo publikováno několik prací, které aromaterapii tolerují nebo dokonce doporučují jako součást péče o onkologické nemocné (masáže aromaterapeutickými oleji), zejména pokud si to sami přejí. Léčebný efekt je především psychologický.

Nepřináší žádná rizika, snad s výjimkou alergizace. Jistou souvislost s homeopatií má i konzumace moči – urinoterapie. Moč je přirovnávána k homeopatiku, neboť obsahuje stopy látek vznikajících při různých onemocněních. Odtud vede již přímá cesta k prohlášení konzumace moči za všelék.

Akupunktura a příbuzné modality

Akupunktura, akupresura, laserpunktura a elektroakupunktura se využívá v onkologii bez ohledu na svůj alternativně medicínský status bez významnějších omezení jako podpůrná metoda při léčbě bolesti, tlumení nauzey a odstraňování některých psychosomaticky podmíněných potíží. Přímé protinádorové použití není obvyklé.

Elektroakupunkturní metoda podle dr. Volla, hybrid elektroakupunktury a homeopatie, může být nebezpečná spíše svými diagnostickými fantasmagoriemi (testování diagnóz a vhodnosti homeopatik podle elektrických změn v akupunkturních bodech). Ani tato šarlatánská metoda si však neklade nějaké speciální cíle v onkoterapii.

Psychotronické a biotronické léčitelství

Připomínáme, že pod tento termín zahrnujeme směsici léčitelských postupů, které operují s domněle existujícími energiemi, často označovanými jako magnetismus nebo biomagnetismus, ód, prána atd., jejichž dodavatelem či odběratelem je léčitel. Skrývá se i pod názvy biotronika, bioenergetika, biorezonanční terapie aj.

O české psychotronické scéně, která se člení na různé více či méně sympatizující či řevnící odnože, neexistuje vědecká literatura v pravém slova smyslu. Na popularizační úrovni se její kritikou zabývají skeptické publikace(7) a občanské sdružení Sisyfos (www.sisyfos.cz). Psychotroničtí léčitelé často neváhají požadovat na svých klientech přerušení radioterapie nebo chemoterapie, i když to má fatální následky.

Cena za jejich „diagnózy“, „rady“ (mnohdy v podobě drahých příruček), „terapeutické“ výkony, obskurní přístroje (tzv. rušiče geopatogenních zón, jež jsou považovány za karcinogenní faktor, ač nelze „dokázat“ jejich existenci jinak než pomocí kyvadla nebo proutku), talismany nebo léčivé čaje je někdy tak vysoká, že může nemocné finančně zruinovat.

V souvislosti s psychotronickým léčitelstvím (stejně jako v souvislosti s mnoha jinými metodami AM a neprověřenými terapeutickými postupy – viz kampaň kolem devitalizace nádorů) hrají velmi neblahou roli veřejné sdělovací prostředky. Nekritický přístup k této problematice není výsadou pouze bulvárních plátků, příležitostně se objevuje i např. ve státní televizi a rozhlase.

K prezentacím kritických názorů dochází méně často, mnohdy jsou potlačovány s odvoláním na vyváženost či nestrannost. Hlavní roli však asi hraje menší mediální přitažlivost skeptických názorů a často i přírodovědná negramotnost novinářů posílená postmoderní hypertolerancí.

Extrémní výživové systémy

Extrémní diety mají sloužit k upevnění zdraví, profylaxi kardiovaskulárních, gastrointestinálních i nádorových onemocnění a často k přímé léčbě těchto chorob. Velmi často mají sloužit ke snížení nadváhy. V současnosti již není pochyby, že výživa je schopna ovlivnit incidenci nádorových onemocnění, je dokonce společně s kouřením nejsilnějším rizikovým faktorem(2).

Z tohoto hlediska může mít každé trvalé snížení nadváhy protektivní účinek. I ty diety, které vylučují tzv. červené maso, uzeniny a přepalované tuky pocházející ze smažení a pečení či grilování, mohou mít podobný efekt. Kladný vliv mají diety se zvýšeným podílem ovoce a zeleniny, s rostlinnými oleji aj.

Působí ovšem komplexně, u jednotlivých složek těchto potravin se zpravidla nedaří klinicky prokázat profylaktický, natož léčebný účinek. Jak plyne z dále uvedené tabulky, i vědecká onkologická literatura věnuje zelenině, ovoci a některým dalším složkám potravy nezanedbatelnou pozornost.

Dosti intenzívně je studován resveratrol z červeného vína (modulátor estrogenů, avšak možná i látka tlumící lékově navozenou apoptózu u některých buněk(8)), genistein ze sóji (i zde jsou výsledky poněkud rozporné) a profylaktické účinky olivového oleje.

Známe tedy rizikové a profylaktické faktory, ale nedovedeme je natolik analyzovat, aby byla možná predikce onemocnění. Víceméně laickou aplikací úvah o rizikových nebo prospěšných složkách potravy je tzv. nutraceutika – nauka o léčivých potravinách. Extrémní diety, o kterých bude dále řeč, však skutečné biologické potřeby organismu ignorují nebo zkreslují.

Lidem jsou vsugerovávány potřeby fiktivní, které vycházejí z naivních, resp. orientálně-náboženských představ a neznalosti nebo nepochopení biologických poznatků. Nebezpečné mohou být tyto diety u dětí, u kterých byla zjištěna jen malá závislost výskytu nádorů na výživě(9).

Makrobiotika (syrová i vařená rostlinná strava, obiloviny, luštěniny, ořechy, zpravidla s vyloučením masa – filozoficky vychází z principu rovnováhy jin a jang) může navodit avitaminózy nebo karenci bílkovin.

Diety s takzvaně živými enzymy vycházejí z představy o průchodu enzymů v nativním stavu do buněk našeho těla – ignorován je přitom proces trávení bílkovin počínající jejich denaturací v žaludku.

Diety veganské (vegetarianismus s vyloučením veškerých živočišných bílkovin) a fruktariánské (hlavní potravinou je ovoce) – vedou k nedostatku některých aminokyselin nebo vitamínů (B12), respektive železa, pokud je konzumenti neužívají ve speciálních preparátech. Nelze však uvažovat o léčivém protinádorovém efektu a profylaktický význam takto redukované výživy je sporný.

Diety očistné – v kombinaci s nálevy -zvláštní pozornost je věnována tlustému střevu (kolonterapie, kolonhydroterapie, colonics v anglosaské literatuře). Za příčinu všech nemocí jsou považovány nečistoty nahromaděné v těle.

Breussova dieta - léčba nádorových onemocnění hladovkou a zeleninovými šťávami fakticky oslabuje onkologické nemocné. Jde tedy o jakousi kombinaci „živých enzymů“, veganismu a očistné diety.

Gersonova vegetariánská šťávová dieta v podstatě obohacuje Breussovu dietu o konzumaci telecích jater (extraktu z nich, později nahrazeného mrkvovou šťávou) a kofeinové nálevy (dosud se provádí na klinikách v Mexiku a v USA). Konzumace jater je zřejmě dědictvím po Whipplem, Minotovi a Murphym (Nobelova cena za medicínu v r. 1934), kteří syrovými játry léčili poměrně úspěšně anémii, včetně anémie perniciózní. Ze zhoubné anémie mohlo dojít k extrapolaci na nádorová onemocnění. Poněkud podrobněji pojednává o alternativních dietetických přístupech v onkologii např. Vyzula(10).

Pro srovnání: CANCER AND SMOKING – 8318, CANCER AND ALCOHOL – 3680 referencí.

Neprověřená a odmítnutá onkologická léčiva

Na volném trhu, u léčitelů nebo na některých zahraničních soukromých klinikách, preferujících „alternativní“ terapeutické postupy v onkologii, je nabízeno množství preparátů, které jsou vydávány za léčiva se specifickým protinádorovým účinkem. Jejich společnou vlastností je to, že dosud neprošla standardním klinickým testováním (jsou nyní například ve stadiu klinických zkoušek), respektive prošla, avšak s negativním výsledkem.

Některé z těchto preparátů jsou však přesto distribuovány jako potravní doplňky. Zajímavý přehled historicky významných odmítnutých nebo marginálních onkoterapeutických metod podává např. Falcone(11), i když se jedná o spis popularizační a místy velmi nekritický.

U mnoha z těchto produktů se zřejmě skutečně projevuje přinejmenším slabý adjuvantní nebo i cytotoxický účinek, avšak velkou neznámou zůstávají interakce s jinými léčivy, včetně zavedených cytostatik. V literatuře lze o těchto interakcích nalézt jen velmi málo odborných článků a žádné zobecnění, s výjimkou nabádání k opatrnosti. K výjimkám upozorňujícím na přímá rizika patří např. Werneke et al.(12) a Beijnen a Schellens(13).

Zodpovědný onkolog by se tedy měl před vyjádřením k možnosti kombinování cytostatika a tzv. potravního doplňku s údajnou protinádorovou aktivitou sám pustit do vyhledávání ve vědeckých databázích. Jeho snaha však bude zatím korunována úspěchem jen ojediněle.

Tab. ukazuje počty odborných článků v databázi MEDLINE od počátku roku 1996 do prvních týdnů v r. 2005, vztahující se k některým složkám výživy, modalitám AM nebo dále uváděným preparátům, při jejichž výběru jsme se inspirovali zejména monografií Klenerovou(1). Tyto údaje jsou orientační, protože nejsou postiženy všechny metody AM a neprověřená léčiva.

Některé články uvažované „alternativní“ léčivo jen zmiňují, další se zabývají nikoliv jeho účinností, nýbrž frekvencí užívání v populaci. Některé odkazy jsou zcela irelevantní a některé naopak mohly zcela uniknout, protože klíčové slovo nebylo zvoleno optimálně. Mnoho článků je v časopisech, které nepatří k nejlepším, kvalitních studií je málo, časté jsou kazuistiky, časté jsou i projevy „sociokulturní“ – v jižní a východní Asii či v Rusku je dosahováno v průměru nadějnějších výsledků.

Celkový počet prací s klíčovým slovem „cancer“ byl za uvedené období cca 332 000. Čísla v tabulce udávají výsledek po aplikaci operátoru AND (tj. „a současně“). Bez dalšího komentáře zařazujeme i hesla týkající se duchovního léčení, které může vycházet z křesťanství i jiných systémů víry a bývá též řazeno k AM.

Alivizatos (Aliatros, METBAL, Cellbal)

Údajné léčivo (sérum) a diagnostický test zavedený dr. Alivizatosem, který nikdy sám nezveřejnil složení „séra“ a testovacího přípravku. Analýza odhalila, že je vodným roztokem niacinu, u kterého nebyl protinádorový efekt nikdy prokázán. Kúra je údajně dosud prováděna na některých amerických klinikách. Dr. Alivizatos ji nabízel za cca 4000 USD. V MEDLINE odkaz chybí.

Béresovy kapky

Preparát maďarského původu s mikroelementy a organickými nosiči rostlinného původu. Jsou doporučovány při protinádorové léčbě, AIDS, při symptomech únavy, ztrátě hmotnosti a letargii. Jedno balení za cca 18 USD postačuje na týden léčby.

Při většině aplikací se počítá s užíváním po dobu několika měsíců. Béresovy kapky však např. v USA nejsou uznávány jako léčivo, jen jako potravní doplněk. Jediný odkaz(14) nalezený v databázi MEDLINE se týká maďarské práce, jejíž autoři se snaží odbornou veřejnost přesvědčit o antimetastatickém účinku mikroelementů, konkrétně zinku.

Byliny

Mezi extrakty a čaji s udávaným protinádorovým nebo profylaktickým účinkem dominuje jednoznačně zelený čaj, jehož účinnou látkou by měly být polyfenoly (katechiny). Vedle studií hovořících o preventivním či dokonce cytotoxickém účinku(15) látek ze zeleného čaje však existují i studie vedoucí k negativním závěrům(16), případně upozorňující na rizika, např. u kuřáků(17).

Zatím se tedy nejeví ani příliš zodpovědné konzumaci zeleného čaje ve větších dávkách onkologickým nemocným doporučovat. Téměř stejný zájem vzbuzují v odborné literatuře i extrakty nebo čaje ze směsí léčivých bylin – nejznámější je PC SPES (Prostate Cancer Spe(cie)s s obsahem fytoestrogenů), Essiac, Flor-Essence, 714-X aj.

Setkáme se ale i s lékořicí, šafránem, jetelem a mnoha jinými bylinami. V některých zemích jsou široce využívány, avšak mají status jen potravních doplňků. Některé jsou testovány na buněčných kulturách nebo myších. Klinické studie jsou poměrně vzácné, s malými skupinami pacientů a s málo přesvědčivými výsledky.

Nemohou-li propagátoři léčivých čajů (podobně jiných modalit AM) vyjít z tvrdých klinických dat, tvrdí, že na testování těchto přípravků nelze použít stejné metody (standardy) jako na jiná léčiva(18). Na druhé straně však léčivým bylinám nelze upřít, že v nich mohou být nalezeny účinné látky s protinádorovým účinkem (příkladem za všechny mohou být deriváty taxolu z tisu). Další studie s léčivými bylinami tedy jsou v zásadě oprávněné.

Chelátová terapie

Směs syntetické aminokyseliny EDTA s heparinem, lidokainem, mineráliemi a megadávkami vitamínů. EDTA má vázat vápník a některé kovy a působit preventivně proti některým kardiovaskulárním onemocněním. S EDTA jsou předepisovány orálně pankreatické enzymy, extrakty ze štítné žlázy, estrogeny, jód a vláknina.

Nebylo prokázáno, že tato terapie je účinná u aterosklerózy nebo periferních cévních onemocnění nebo pro prodloužení života. Chelátová terapie dokonce může zvyšovat v těle množství volných radikálů. Není proto použitelná ani pro prevenci nádorových onemocnění či dokonce jejich léčbu. Ojedinělé odkazy v MEDLINE nemusejí s původní myšlenkou chelátové terapie souviset.

Irisap

Český lék doc. Dolejšího navržený v 70. letech, neprošel klinickými zkouškami. Nebyly předloženy žádné důkazy o předpokládaném účinku a jeho mechanismu. Směs látek (saponin a iridoid) má umožnit imunitní rozpoznání „zlého cholesterolu“ obsaženého v nádorových buňkách a následnou likvidaci těchto buněk. Dnes patrně již není nabízen.

Jmelí

Především Iscador (podobně Eurixor, Helixor, Isorel, Plenosol, Vysorel) – vyráběn firmou Weleda ve Švýcarsku ze jmelí bílého Viscum album. Lék byl v podstatě převzat z tzv. antroposofické medicíny Rudolfa Steinera (mj. zakladatele kontroverzního waldorfského školství) a byl inspirován ryze mysticko-náboženskými představami o jmelí jako „zvířeti-rostlině“.

Odborná literatura je rozporná. Objektivně založené klinické studie vycházejí spíše negativně. Nedávno sice byly popsány cytotoxické a imunomodulační schopnosti lektinů (rostlinných bílkovin schopných vyvolávat aglutinaci erytrocytů) obsažených v Iscadoru, ale jeho protinádorové účinky in vivo spolehlivě prokázány nebyly.

Navíc se snad objevily zprávy o zhoršení průběhu některých nádorových onemocnění po užívání Iscadoru. Vzhledem k rozsahu užívání mezi onkologickými nemocnými je léčivo zatím prozkoumáno nedostatečně, nicméně zřejmě právě proto neustále budí pozornost výzkumu.

Laetril

Amygdalin, glykosid získávaný z hořkých mandlí. Po delším testování léčivé účinky nebyly prokázány, přesto je po něm poptávka. Jediný odkaz(19) nalezený v odborné literatuře excerptované v databázi MEDLINE za posledních devět let však svědčí o tom, že v něj už neskládají velké naděje ani stoupenci AM v onkologii.

Ovosan

Fosfolipidy extrahované z kuřecích embryí, resp. vajec, a slunečnicový olej v želatinových kapslích. Jedno balení tohoto standardním klinickým způsobem neprověřeného potravního doplňku se stále prodává za cenu kolem 1000 Kč, pro protinádorovou kúru je nutno aplikovat 8 i více balení. Lze očekávat, že podobný „efekt“ by mohlo mít pojídání majonézy.

Podobný přípravek – extrakt fosfolipidů z embryí – se může vyskytovat i pod názvem Cancerolyt. Preparáty na bázi fosfolipidů jsou testovány v klinických studiích, ale jejich protinádorový účinek nebyl dosud jednoznačně potvrzen. V databázi MEDLINE odkaz nalezen nebyl.

Ukrain

Nyní v Rakousku vyráběný preparát z upravených alkaloidů vlaštovičníku většího (1 ampule obsahuje „5 mg Chelidonium majus L. alkaloid-thiophosphoric acid derivative“ v 5 ml redestilované vody pro injekce, pH 3,5–5,5). Preparát má bez významných vedlejších účinků vyvolávat apoptózu nádorových buněk bez vlivu na buňky zdravé a brzdit též angiogenezi nádorů. Klinické testy léku probíhaly převážně v zemích bývalého Sovětského svazu. V posledních několika letech frekvence referencí silně poklesla, zřejmě pod vlivem terapeutických neúspěchů.

Yucca

V Číně testované preparáty Cessiac a Yuccalive, které se mají užívat společně, vycházejí údajně z léčitelských tradic indiánského kmene Odžibwejů. Cessiac obsahuje výtažek z oddenku rebarbory, kořene lopuchu, a z jistých druhů jilmu a šťovíku. Yuccalive obsahuje především výtažek z rostliny Yucca Schidigera, dále z lékořice, fenyklu, anýzu, skořice, hřebíčku a medu. Náklady činí kolem 200 USD na měsíc. V databázi MEDLINE odkazy chybí. Výtažek Yucca je běžně nabízen i v našich lékarnách.

Žraločí chrupavky

Mají být účinné v boji proti nádorům jako prostředek proti angiogenezi – podle logiky, že chrupavka je vyživována bez cévního a lymfatického zásobení. Za cennou je považována vláknitá bílkovina přítomná v těchto chrupavkách. Preparát je tvořen zpravidla práškem z rozemletých sušených chrupavek.

Bílkovina má zřejmě být odolná vůči trávicím procesům a prostupovat střevní sliznicí do organismu. Sporná účinnost neupravených žraločích chrupavek však neznamená, že upravené a stabilizované antiangiogenní preparáty na této bázi nemají v onkologii budoucnost (Neovastat aj.).

Dále se proti nádorovým onemocněním bez řádného zdůvodnění doporučuje např.:Mumio – mineralizovaná substance organického původu nacházená v horách Střední Asie, kombucha – nápoj obsahující zplodiny metabolismu baktérií mléčného a octového kvašení, hydrazinsulfát, léčba živými buňkami (již od 30. let 20. století),bylinný sirup Alzoon vyráběný ve Švýcarsku aj. Aloe, ženšen a extrakty z jinanu, často v populaci vnímané jako všeléky, jsou zpravidla doporučovány pro podpůrnou léčbu, zatím bez výsledku jsou však testovány i jejich cytotoxické účinky.

Řada v tomto článku naznačených problémů by mohla být námětem pro samostatnou studii. Zatímco o potravních doplňcích a neúspěšných léčivech existuje poměrně bohatá, zejména zahraniční literatura, o „klasických“ českých lidových a psychotronických léčitelích solidní údaje prakticky chybí. Autor uvítá jakékoliv podklady pro případnou studii tohoto druhu.

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

e-mail: vmornst@med.muni.cz

Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Poděkování: Autor děkuje za přehlédnutí textu a poskytnutí doplňkových údajů prof. MUDr. Rostislavu Vyzulovi, CSc., řediteli Masarykova onkologického ústavu v Brně.

