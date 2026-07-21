Alzheimerova choroba: konec čekání na první příznaky. V budoucnu ji může odhalit obyčejný odběr krve

Zapomenutí jména, hledání brýlí nebo ztráta klíčů patří k situacím, které se občas stanou každému. Kdy ale jde jen o normální zapomínání a kdy už se jedná o první nenápadné změny, které upozorňují na Alzheimerovu nemoc? Odpověď by v budoucnu mohl přinést jednoduchý krevní test.
Naděje v podobě krevního testu Lumipulse
Ještě donedávna bylo potvrzení Alzheimerovy nemoci spojeno především s náročnými a drahými vyšetřeními. Lékaři se při hledání typických změn v mozku museli spoléhat hlavně na vyšetření pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) nebo na odběr mozkomíšního moku prostřednictvím lumbální punkce. Obě metody jsou účinné, ale zároveň vyžadují specializované vybavení, zkušený personál a pro mnoho pacientů mohou být nepříjemné.
Nový vývoj v oblasti krevních biomarkerů nyní otevírá cestu k rychlejší a jednodušší diagnostice. V květnu 2025 schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) první krevní test zvaný Lumipulse, který je určen jako pomocný nástroj při diagnostice Alzheimerovy choroby.
Nemoc se rozvíjí roky před prvními potížemi
Jedním z největších problémů Alzheimerovy nemoci je, že její biologické změny začínají dlouho předtím, než si člověk nebo jeho okolí problémů s pamětí všimne. V mozku se postupně hromadí škodlivé bílkoviny, především amyloid beta a abnormálně se měnící bílkovina tau, které narušují fungování nervových buněk.
Právě tyto změny se nový krevní test snaží zachytit. Z odebraného vzorku krve analyzuje určité bílkoviny a jejich poměr, zejména ukazatele spojené s amyloidem a změněnou formou tau bílkoviny. Výsledek může lékařům napovědět, zda se v mozku odehrávají změny typické pro Alzheimerovu nemoc.
Zásadním přínosem této metody je rychlost. Výsledky mohou být dostupné během několika dnů, zatímco některá dřívější vyšetření vyžadovala složitější organizaci a dostupnost specializovaných center.
Test nenahrazuje lékaře, ale je důležitým pomocníkem
Přestože nové krevní testy představují velký pokrok, neznamená to, že by jediný odběr krve automaticky stanovil diagnózu Alzheimerovy choroby. Z pozitivního výsledku sice lze vyčíst, že se v krvi objevily známky odpovídající změnám spojeným s nemocí, ale lékař musí vždy zohlednit celý zdravotní obraz pacienta, tedy například výsledky kognitivních testů nebo zobrazovacích vyšetření mozku.
Z výzkumů přitom vyplývá, že test Lumipulse dokáže odhadnout přítomnost změn spojených s Alzheimerovou chorobou s vysokou přesností. U pacientů s výrazně pozitivním nebo negativním výsledkem dosahuje přesnost víc jak 90 procent. Přibližně u pětiny lidí však může být výsledek nejednoznačný a v takovém případě je potřeba další odborné vyšetření.
Význam nového testu ozřejmil pro server hopkinsmedicine.org jeden z jeho výzkumníků, neurolog Abhay Moghekar: „V posledních letech jsme získali léčebné možnosti, které mohou zpomalit postup Alzheimerovy nemoci. Naším konečným cílem ale není pouze léčit nemoc poté, co vznikne. Chceme jí předcházet. Tento krevní test je jedním z prvních kroků na této cestě.“
Proč je včasné odhalení tak důležité?
Význam nových krevních testů nespočívá pouze v pohodlnější diagnostice, ale především v tom, že mohou pomoci odhalit nemoc v době, kdy je možné proti ní lépe zasáhnout. V posledních letech totiž byly vyvinuty léky, které dokážou u některých pacientů v raných stadiích Alzheimerovy choroby zpomalit její postup tím, že odstraňují část amyloidových usazenin v mozku.
Nejde tedy o vyléčení, ale o snahu oddálit léky zhoršování schopností pacienta a zachovat mu tak delší dobu soběstačnost. Čím dříve se přitom na nemoc přijde, tím větší šance je, že léčba pacientům přinese užitek. Právě proto vědci usilují o to, aby diagnostika nebyla dostupná až ve chvíli, kdy jsou problémy s pamětí už nepřehlédnutelné.
Výzkum dál pokračuje
Vývoj tímto nekončí. Vědci pracují na dalších testech, které by mohly sledovat i jiné ukazatele Alzheimerovy choroby, například přesněji zachytit změny tau bílkoviny. Kombinace více biomarkerů by mohla v budoucnu umožnit nejen přesnější diagnózu, ale také lepší odhad vývoje onemocnění.
Schválení prvního testu znamená důležitý posun, místo čekání na výrazný úbytek paměti by díky němu lékaři mohli zasáhnout mnohem dříve. A právě čas hraje u onemocnění mozku důležitou roli. Dále by ale bylo třeba vyřešit, aby se testy nestaly dostupné jen technologicky, ale také v běžné lékařské péči, kdy by je hradilo zdravotní pojištění.
Zdroje: mayoclinic.org, hopkinsmedicine.org, health.harvard.edu