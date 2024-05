Anglická jména. Nejčastější i neobvyklá jména, kterými si nezlámete jazyk

Anglická jména nabízejí nové možnosti

Anglická jména sice mají tu výhodu, že je umí vyslovit spousta lidí po světě, ale pokud vaše dítě bude vyrůstat na vesnici mezi dětmi s tradičními českými jmény, nemusí to pro ně být příliš snadné. Pokud ale například rádi cestujete nebo plánujete pro svého potomka najít školu s rozšířenou výukou jazyků, může být anglické jméno ideální volbou.

Anglická jména pořád přibývají s neustále se rozšiřujícími variantami již existujících jmen v podobě zdrobnělin a zdomácnělých variant, jako například Janie od jména Jane nebo Drew od jména Andrew. Většina lidí, se kterými se setkáte, bude znát klasická a často užívaná anglická jména například ze zahraničních filmů nebo literárních děl, nicméně vybrat originální jméno, které by zas tak využívané nebylo, už není tak snadné nebo jak by řekli Angličané „no piece of cake“.

Neobvyklá anglická jména

Hledáte anglické jméno, které se neobjevuje v každém druhém filmu, ale zároveň nevzbuzuje smích nebo si při něm ostatní lidé nezlámou jazyk? Zde je několik tipů, ze kterých můžete vybírat.





Seznam anglických jmen: neobvyklá ženská jména

Abby, Alfie, Aileen, Belinda, Bree, Brenda, Celeste, Cindy, Cora, Daisy, Dee, Doreen, Edna, Elvira, Erin, Eveline, Estelle, Elisa, Felicia, Florence, Gina, Gloria, Gladys, Giselle, Honor, Hester, Chloe, Cheryl, Ida, Ivy, Jess, Joyce, Joanne, Karen, Kelsey, Kirsten, Lena, Lorena, Lucille, Maddie, Marina, Melinda, Nadine, Olive, Penelope, Roxanne, Ruby, Rachel, Sharleen, Stacy, Tamara, Tiffany, Tyra, Ursula, Valentina, Vanessa, Vivian, Violet, Wanda, Yolanda.

Seznam anglických jmen: neobvyklá mužská jména

Adrian, Alister, Andres, Austin, Bruno, Benjamin, Carlton, Craig, Curtis, Darell, Davis, Dexter, Dustin, Edwin, Fabian, Francis, Felix, Garry, Godfrey, Graham, Horace, Howard, Chad, Irvin, Jesse, Kenneth, Kyle, Lee, Lester, Lionel, Lawrence, Marvin, Miles, Moe, Mortimer, Nathan, Nigel, Nolan, Oswald, Perry, Quentin, Randolph, Roy, Roscoe, Roger, Skyler, Stanley, Samuel, Terrence, Timothy, Todd, Travis, Troy, Waren, Zachary.

Překlad křestních jmen do angličtiny

Možná by vás zajímalo, jak vašemu potomkovi mohou říkat například cizinci v zahraničí nebo jak bude svoje jméno používat v hodinách angličtiny. Používání anglického překladu českých jmen v hodinách angličtiny je pro děti motivačním faktorem, jelikož se při výuce mohou lépe vcítit do role rodilého mluvčího a snadněji se odpoutají české výslovnosti a české větné stavby. Důvodem, proč je v angličtině jména lepší překládat, je odlišný fonetický registr českého a anglického jazyka, mezi kterými není přirozené v mluveném projevu přeskakovat.

Česká jména anglicky

Některá jména jsou snadno přeložitelná, u jiných to může být obtížnější. S jednoduchým překladem se setkáme například u těchto jmen:

Kateřina – Katherine

Šimon – Simon

Jan – John

Marek – Mark

Ondřej – Andrew

Existují ovšem také jména, která není nutné překládat vůbec, jelikož jejich české znění odpovídá tomu anglickém, liší se pouze změnou ve výslovnosti. Mezi ně patří třeba tato jména:

David

Michael

Andrea

Nina

Nora

Která česká jména mají anglický překlad zcela odlišný? Jsou jimi některá z následujících.

Věra – Faith

Květa – Florence

Jiřina – Georgia

Jindřiška – Henriette

Vilém – Bill

Frederick – Bedřich

Jindřich – Henry

Jaká jsou nejčastější anglická jména a příjmení?

S nejčastějšími anglickými jmény se už jistě spousta z vás setkala, ale možná si jen nemůžete vzpomenout na to správné jméno. Níže proto najdete seznamy nejčastějších anglických křestních jmen a příjmení ve Velké Británii.

Nejčastější anglická ženská křestní jména

Amelia

Chloe

Olivia

Isla

Emily

Poppy

Ava

Isabella

Jessica

Lily

Sophie

Nejčastější anglická mužská křestní jména

Jack

Oliver

Harry

Jacob

Charlie

Thomas

George

Oscar

James

William

Nejčastější anglická příjmení

Smith

Jones

Williams

Brown

Taylor

Davies

Wilson

Evans

Thomas

Roberts

