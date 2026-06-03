Asistovaná sebevražda ve Švýcarsku: Jak funguje systém neziskových organizací a jaké jsou jeho limity

Právní rámec: Rozdíl mezi asistencí a eutanazií
Švýcarský model striktně rozlišuje mezi asistovanou sebevraždou a aktivní eutanazií.
- Aktivní eutanazie je nelegální: Lékař ani nikdo jiný nesmí pacientovi aplikovat smrtící látku (např. injekcí). To je podle článku 114 Švýcarského trestního zákoníku stále trestné jako usmrcení na žádost.
- Asistovaná sebevražda je legální za podmínek článku 115 trestního zákoníku: Tento zákon pochází již z roku 1937 (v účinnosti od roku 1942). Oficiální znění si lze dohledat přímo na vládním portálu Fedlex: Art. 115 StGB. Zákon říká, že pomoc při sebevraždě je trestná pouze tehdy, pokud je motivována „zištnými důvody“ (např. finančním ziskem či dědictvím). Pokud doprovázející osoba nemá z úmrtí prospěch, nejde o trestný čin.
Klíčové pravidlo: Poslední autonomní krok musí udělat sám pacient. Musí to být on, kdo otočí ventilem infuze, vypije připravený roztok nebo stiskne tlačítko. Pokud toho fyzicky není schopen, systém mu legálně nedokáže pomoci.
Jak to funguje v praxi (role organizací)
Stát proces nijak centrálně neorganizuje, neexistuje žádný „státní úřad pro eutanazii“. Celou agendu zajišťují soukromé, neziskové organizace. Mezi nejznámější patří Dignitas (zaměřená i na cizince) nebo Exit (pomáhající primárně švýcarským občanům).
Proces schvalování obvykle probíhá v těchto krocích:
- Členství v organizaci: Pacient se musí registrovat jako člen dané organizace a zaplatit administrativní poplatky.
- Přezkum zdravotního stavu: Pacient musí dodat kompletní lékařskou dokumentaci. Švýcarský lékař (externí spolupracovník organizace) ji posoudí a musí potvrdit, že pacient trpí nevyléčitelnou nemocí, nesnesitelnými bolestmi nebo pokročilým stádiem invalidity. Medicínská kritéria se řídí směrnicemi Švýcarské akademie lékařských věd (SAMW), které kladou hlavní důraz na objektivně prokázané „nesnesitelné utrpení“.
- Osobní pohovory: Po příjezdu do Švýcarska proběhnou minimálně dva osobní rozhovory s lékařem. Ten znovu ověřuje, zda je rozhodnutí pevné, dobrovolné a zda pacient netrpí kognitivní poruchou (např. pokročilou demencí), která by narušovala jeho úsudek. Právo na sebevraždu jako součást osobní svobody potvrdil i švýcarský Spolkový nejvyšší soud ve svém přelomovém rozhodnutí z roku 2006.
Samotný akt odchodu
Pokud lékař udělí konečný souhlas k předepsání látky, schůzka se odehrává ve specializovaném bytě, který organizace vlastní.
Pacient dostane smrtící dávku pentobarbitalu sodného (silné barbiturátové sedativum). Látka se rozpustí ve vodě a vypije, případně se zavede do nitrožilní kanyly. Pacient sám otočí ventilem nebo vypije sklenici. Během několika minut upadá do hlubokého spánku, ze kterého přechází v kóma a následně dochází k zástavě srdce.
Po úmrtí je na místo okamžitě přivolána policie a soudní lékař. Každá asistovaná sebevražda je totiž ze zákona vyšetřována jako „nepřirozené úmrtí“. Odborné studie (např. analýza v časopise Deutsches Ärzteblatt International) potvrzují, že celý akt se standardně natáčí na video, což slouží jako přímý důkaz pro vyšetřovatele, že pacient jednal zcela sám a bez cizího nátlaku.
4. Kontroverze ohledně asistované sebevraždy ve Švýcarsku
Přestože má systém ve Švýcarsku stabilní podporu veřejnosti (v místních referendech lidé opakovaně snahy o zákaz odmítli), čelí praxe doma i v zahraničí ostré kritice. Mezi hlavní sporné body patří:
- „Sebevražedný turismus“: Skutečnost, že do Švýcarska jezdí umírat lidé z celého světa, vyvolává etické napětí. Zahraniční vlády (např. v sousedním Německu nebo Velké Británii) se opakovaně ohrazují proti tomu, že Švýcarsko funguje jako „úniková cesta“ před jejich vlastní legislativou, která asistovanou smrt zakazuje.
- Finanční bariéra: Přestože jsou organizace jako Dignitas registrované jako neziskové, celý proces – zahrnující lékařské posudky, mzdy personálu, administrativu, pronájem prostor a závěrečnou kremaci – vyjde zhruba na 8 000 až 11 000 eur (přes 200 000 Kč). Odpůrci proto upozorňují, že důstojný odchod ze života se stává komerčním artiklem a privilegiem pro bohaté.
Zdroj: Švýcarská akademie věd, Dignitas, Fedlex